Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores y madre de su hijo, generó revuelo en redes sociales al compartir una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Armonía 10. El mensaje fue publicado justo después del homenaje que la agrupación rindió a su exintegrante durante su concierto por los 53 años de trayectoria, realizado el sábado 5 de julio en el Estadio San Marcos.

El emotivo tributo a Paul Flores, también conocido como ‘el Ruso’, despertó nostalgia entre los asistentes; sin embargo, según trascendió, se habría llevado a cabo sin la autorización de su viuda. Jaramillo ya había dejado en claro que no permitía el uso de la imagen ni de la voz del fallecido artista, debido a que la agrupación no habría cumplido con el pago de los beneficios laborales que le correspondían.

Viuda de Paul Flores comparte reflexivo mensaje tras homenaje de Armonía 10

Durante uno de los momentos más conmovedores del concierto por los 53 años de Armonía 10, la agrupación rindió un simbólico homenaje a Paul Flores. Las luces del estadio se apagaron y un grupo de niños vestidos de blanco, con velas en mano para cantar 'Que no daría'. Si bien los integrantes compartieron palabras cargadas de emoción, evitaron mencionar su nombre, lo que muchos vinculan a una posible restricción solicitada por Carolina Jaramillo, viuda del fallecido artista.

A pesar de no haberse pronunciado directamente sobre el homenaje, Carolina compartió una frase que fue interpretada por muchos como una respuesta a lo ocurrido. “Confía, sigue caminando, y no te rindas. Dios no trabaja en el caos, sino en los silencios, en las pausas, en la fe constante. Lo que has puesto en sus manos, está seguro. Tu historia aún no ha terminado... ¡Y lo mejor está por venir!”, escribió en sus historias de Instagram.

Mensaje de Carolina Jaramillo. Foto: IG

Desde la trágica muerte de Paul Flores el pasado 16 de marzo de 2025, tras un atentado contra el bus en el que se transportaba, su viuda ha sido firme en proteger su legado y limitar el uso de su imagen, especialmente en eventos no autorizados.

Viuda de Paul Flores prohibió el uso de la imagen de Paul Flores

Antes del concierto por los 53 años de Armonía 10, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, advirtió públicamente que la agrupación no tenía autorización para usar la imagen, voz o nombre del fallecido cantante en el evento. En entrevista con 'Magaly TV, la firme', reveló que el grupo le ofreció una pensión mensual de S/5.000 para su hijo, pero a cambio de ceder los derechos de imagen de su pareja, propuesta que rechazó de inmediato.

“Ellos no tienen derecho a la imagen, ni voz ni nada”, dejando claro que tomará medidas para proteger la memoria de Paul Flores. A pesar de su postura, durante el espectáculo realizado en el Estadio San Marcos, Armonía 10 le rindió un homenaje al recordado ‘Ruso’.