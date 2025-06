Viuda de Paul Flores estalla contra Ernesto Pimentel por usar médium para intentar contactar con el espíritu de ‘El Ruso’: “Fue un circo”

El último 16 de marzo, todo el Perú despertó con una trágica noticia. Paul Flores, más conocido como ‘El Ruso’ falleció en un atentado de sicarios contra la agrupación Armonía 10 de Piura cuando se dirigía por la zona de San Juan de Lurigancho. Tras varios meses de la fatal perdida, Ernesto Pimentel, ‘La Chola Chabuca’ decidió invitar a toda la orquesta a su programa ‘Esta Noche’ y también a un médium para que supuestamente contactara con el espíritu del cantante.

Las imágenes llenaron de indignación a la viuda de Flores, Carolina Jaramillo, quien decidió dar una entrevista al programa Magaly TV La Firme donde arremetió contra el presentador de televisión.

Carolina Jaramillo sintió indignación al escuchar que su esposo estaba contento tras su muerte

La joven cantante se mostró totalmente indignada con la aparición del médium Frank Mendizábal, quien se tomó la facultad de contactar en el ‘más allá’ a su esposo y sobre todo afirmar que estaba contento.

“Eso fue terrible para mí. Fue terrible ver que Paul se manifieste para decir que está contento porque le van a hacer una sorpresa. ¿Tú crees que Paul está contento y que no diga lo que está pasando con su hijo? ¿Qué no le quieren dar lo que le pertenece a su hijo?”, manifestó la también cantante de cumbia.

Además, lanzó fuertes calificativos al programa de Pimentel por juntar a los compañeros de orquesta Armonía 10 y hacer que rompieran en llanto por lo sucedido con su esposo. "Lo sentí como un circo”, afirmó

Carolina Jaramillo cuestionó que Armonía 10 llore por ‘El Ruso’ cuando no le pagan el dinero del seguro. Foto: YouTube / Esta Noche

Viuda de ‘El Ruso’ prohibió a Armonía 10 usar imagen de su esposo para cualquier actividad

Además, sostuvo que la agrupación estaba totalmente prohibida de usar la imagen de ‘El Ruso’ para homenajes o cualquier tipo de marqueteo de Armonía 10. Más aún cuando se encuentra en medio de una batalla legal para que le paguen el seguro de vida que le corresponde a ella y a su hijo.

Aunque la orquesta piurana ha realizado un depósito relacionado con el seguro de vida dePaul Flores, esta transferencia fue por consignación, lo que significa que solo puede ser liberado por un juez.

“No hubo ningún acuerdo, del último comunicado que saqué no se han hecho presentes, todo es por la vía legal. A mí no me han dado ni un sol. Yo no he recibido nada, es un depósito por consignación”, aclaró Carolina.