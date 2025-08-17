HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Morán lanza polémico comentario sobre Magneto y Mauri Stern le advierte: "Las fans del grupo te van a matar"

Las palabras de Ricardo Morán en 'Yo soy' sorprendieron a Jely Reátegui. Mauri Stern respondió con picardía y recordó que las fans de Magneto no perdonan cuando se toca al grupo.

Ricardo Morán y Mauri Stern protagonizaron este momento en medio del casting de un imitador de Chayanne.
Ricardo Morán y Mauri Stern protagonizaron este momento en medio del casting de un imitador de Chayanne. | Foto: composición LR/Latina

La participación de un imitador de Chayanne en 'Yo soy' no solo dejó un momento de crítica contra el conductor Franco Cabrera. Tras esta situación, Mauri Stern aprobó el desempeño del concursante y su coreografía, lo que dejó en shock a Ricardo Morán. En ese sentido, el jurado histórico no dudó en lanzar un dardo al mexicano y su grupo Magneto, lo que provocó una hilarante reacción por parte de este último.

"No aprendiste que las fans de Magneto te van a matar", afirmó Mauri, cuya legión de admiradoras continúa firme a su lado desde que saltó a la fama como miembro del grupo de chicos en los 90, especialmente en Perú.

Ricardo Morán lanza potente dardo a Mauri Stern y su grupo Magneto

Todo comenzó cuando Mauri Stern aprobó el casting del imitador de Chayanne en 'Yo soy'. Aunque no consideró que estuviera al 100%, Stern halagó los movimientos del joven. "Hay pequeñas cosas que me gustan de tus personajes: cómo lo preparaste, la parte física de la coreografía. Me parece que haces cosas acertadas. No creo que el color en general está completamente amarrado, pero las pinceladas combinadas con el personaje y la mentalidad de este chico me hacen sentir que merece una segunda oportunidad, mejorando muchas cosas. Me voy a atrever como un torero a decir que sí", afirmó.

Ante ello, Ricardo Morán reaccionó con incredulidad y puso en tela de juicio la valoración de su compañero, a quien lanzó un picante dardo. "Honestamente, no entiendo qué está pasando con Mauri. Creo que debe ser el cambio de hora. Cuando el avión cruza la zona ecuatorial, algo se desordena ahí. ¿Cómo puede haber aprobado esta coreografía? Bueno, empezando con cómo son las coreografías de Magneto, esto le puede ser sorprendente", manifestó.

Mauri Stern 'advierte' a Ricardo Morán sobre las fans de Magneto

Las palabras de Ricardo Morán sobre Mauri Stern y Magneto no pasaron desapercibidas y generaron una sorpresiva reacción en Jely Reátegui, quien no daba crédito a lo que escuchaba. El mexicano, por su parte, optó por una hilarante respuesta en tono de broma, pero también de advertencia, recordando que goza del respaldo de sus incondicionales admiradoras. "No aprendiste que las fans de Magneto te van a matar", replicó entre risas.

En ese contexto, Morán intentó explicar su punto, aunque con cierta vacilación. "Tienen un estilo muy... es como ver a cinco Robocops bailando", argumentó. Más adelante, el también productor decidió zanjar el tema afirmando: "Ok, entonces me quedo callado y solo le digo que no al participante".

