Salim Vera arremete contra 'Yo soy' y discrepa con Manolo Hidalgo: "Perpetuador de mediocridad"

En una reciente entrevista, Salim Vera, vocalista de la banda Libido, volvió a encender la polémica con duras declaraciones contra el programa de imitadores 'Yo soy'. El músico peruano cuestionó el impacto cultural del formato televisivo, al que acusó de frenar la autenticidad artística en el país.

Durante su participación en el espacio 'Café y conversa' con Elías Velasco, Vera no se guardó nada. "Es un perpetuador de mediocridad", afirmó tajantemente en referencia al reality show que ha lanzado a la fama a decenas de imitadores. Su crítica no tardó en ser discrepada por su compañero Manolo Hidalgo, también presente en esa conversación.

Salim Vera arremete contra 'Yo soy'

Para el líder de Libido, el problema no radica en los participantes, sino en el mensaje que el programa transmite. "'Yo soy' es un perpetuador de mediocridad. Para mí, es un programa que perpetúa la mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o cantante", señaló, resaltando que es un pensamiento personal que no involucra ni a Libido ni a su compañero Manolo, quien estaba junto a él como invitado en 'Café y conversa'. Según Vera, el formato promueve la imitación como modelo de éxito, lo que afecta la evolución artística de quienes aspiran a una carrera musical.

Además, cuestionó el impacto del programa en la percepción del público. "Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es lo correcto. Estos programas tienen una responsabilidad televisiva, la cual llega a masas. Una responsabilidad televisiva que no es la correcta. Me parece también que es un círculo vicioso: es lo que la gente quiere", agregó.

Salim Vera discrepa con Manolo Hidalgo y enciende polémica tras crítica a 'Yo soy'

Manolo Hidalgo no tardó en responder tras las críticas de Salim Vera y defendió 'Yo soy' como una plataforma válida para que nuevos talentos se den a conocer. Además, dejó clara su postura a favor de la libertad artística: "Hay gente que disfruta imitando a sus grandes artistas. Si quieren hacerlo, es cosa de ellos. A nosotros nos gusta lo nuestro", afirmó.

Más adelante, cuando Hidalgo volvió a destacar el programa como un espacio que impulsa el desarrollo de artistas, Vera se mantuvo firme en su posición. "Eso no ha sucedido. Se presenta, como por ejemplo, como Marilyn Manson, y después su carrera la basa en ser el imitador de Marilyn Manson. Se va a tocar a todo el Perú como Marilyn Manson y no veo que salga de ese papel", sentenció, cuestionando una supuesta falta de evolución artística en quienes se dedican a la imitación.

La crítica de Salim Vera ha generado reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldan su visión sobre la necesidad de fomentar la originalidad, mientras que otros defienden el formato televisivo como una vitrina legítima para el talento y el entretenimiento, recordando casos de éxito como el de Lita Pezo y resaltando el nivel de preparación y dificultad que implica el arte de imitar con calidad profesional.