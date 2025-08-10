HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

¡Tensión en el set! Ricardo Morán lanzó un fuerte comentario en contra de Carlos Alcántara, minimizando su participación en 'Yo soy'. "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales en YouTube", expresó, dejando en shock a 'Cachín'.

Ricardo Morán se enfrentó a Carlos Alcántara en 'Yo Soy'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ricardo Morán se enfrentó a Carlos Alcántara en 'Yo Soy'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Una de las últimas ediciones de 'Yo soy', emitida el jueves 7 de agosto, dejó a los televidentes con la boca abierta luego de que Ricardo Morán y Carlos Alcántara protagonizaran un tenso intercambio en plena audición. Todo ocurrió cuando una participante llegó al escenario para imitar a Daniela Darcourt, pero su presentación no convenció en absoluto a Morán, quien afirmó no encontrar similitudes ni en la voz ni en la presencia escénica de la imitadora.

Sin embargo, Carlos Alcántara tuvo una opinión completamente distinta. El popular ‘Cachín’ aseguró que, por momentos, sí logró escuchar matices de la voz de la reconocida salsera, comentario que encendió la chispa de un acalorado debate entre ambos jurados. Entre frases como “¿Por dónde?” y un irónico “Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube”, el momento se volvió tendencia y dejó en shock tanto a Jely Reátegui como a los conductores Diana Sánchez y Franco Cabrera.

PUEDES VER: Imitador de Christian Yaipén en 'Yo soy' rompe en llanto al reencontrarse con su madre con cáncer: 'Mi motor y motivo'

lr.pe

Ricardo Morán contra Carlos Alcántara: el debate que ocasionó un tenso momento

El ambiente en el set de 'Yo soy' pasó rápidamente de la evaluación artística a un intercambio cargado de ironías y respuestas directas. Todo comenzó cuando Ricardo Morán lanzó la frase: "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales en YouTube", lo que motivó una reacción inmediata de Carlos Alcántara. “Paremos aquí (...) escúchame, Ricardo, yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales (...) parece mentira, pero en YouTube hay muchos tutoriales que me han servido mucho”, respondió ‘Cachín’ con seriedad, para luego añadir en tono firme: "De verdad Ricardo, te tengo marcado".

Tras aconsejar a la concursante sobre su imitación de Daniela Darcourt, Carlos Alcántara decidió darle el pase a la siguiente ronda, algo que claramente incomodó a Morán, quien dejó ver su desacuerdo con una expresión de molestia. “Yo no te dejaría ir (...) acá Ricardo me va a 'odiar'", comentó Alcántara antes de que Morán replicara: “Disculpen, este jurado está compuesto de 3 personas y cada una tiene su voto y su voto se respeta, aunque esté equivocado, como el tuyo”.

El cruce continuó con un firme “Acá no se trata de ser complaciente con lo que tú dices, cada uno tiene una opinión” de parte de Alcántara, a lo que Morán contestó: “Por supuesto, así como yo no estoy siendo complaciente con lo que tú dices tampoco, de eso se trata”. Ni Jely Reátegui, ni los conductores Diana Sánchez y Franco Cabrera, ni la propia imitadora podían ocultar su sorpresa ante el tenso e inusual momento que se vivió en el casting de 'Yo soy'.

Notas relacionadas
Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

LEER MÁS
Imitadora de Olga Tañón 'encara' a Ricardo Morán por tratarla mal y le advierte: "Me la vas a pagar"

Imitadora de Olga Tañón 'encara' a Ricardo Morán por tratarla mal y le advierte: "Me la vas a pagar"

LEER MÁS
Ricardo Morán deja potente mensaje por el Día del Orgullo Gay: “Estamos orgullosos de haber nacido así y no podemos cambiar”

Ricardo Morán deja potente mensaje por el Día del Orgullo Gay: “Estamos orgullosos de haber nacido así y no podemos cambiar”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS
Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota