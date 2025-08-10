Una de las últimas ediciones de 'Yo soy', emitida el jueves 7 de agosto, dejó a los televidentes con la boca abierta luego de que Ricardo Morán y Carlos Alcántara protagonizaran un tenso intercambio en plena audición. Todo ocurrió cuando una participante llegó al escenario para imitar a Daniela Darcourt, pero su presentación no convenció en absoluto a Morán, quien afirmó no encontrar similitudes ni en la voz ni en la presencia escénica de la imitadora.

Sin embargo, Carlos Alcántara tuvo una opinión completamente distinta. El popular ‘Cachín’ aseguró que, por momentos, sí logró escuchar matices de la voz de la reconocida salsera, comentario que encendió la chispa de un acalorado debate entre ambos jurados. Entre frases como “¿Por dónde?” y un irónico “Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube”, el momento se volvió tendencia y dejó en shock tanto a Jely Reátegui como a los conductores Diana Sánchez y Franco Cabrera.

Ricardo Morán contra Carlos Alcántara: el debate que ocasionó un tenso momento

El ambiente en el set de 'Yo soy' pasó rápidamente de la evaluación artística a un intercambio cargado de ironías y respuestas directas. Todo comenzó cuando Ricardo Morán lanzó la frase: "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales en YouTube", lo que motivó una reacción inmediata de Carlos Alcántara. “Paremos aquí (...) escúchame, Ricardo, yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales (...) parece mentira, pero en YouTube hay muchos tutoriales que me han servido mucho”, respondió ‘Cachín’ con seriedad, para luego añadir en tono firme: "De verdad Ricardo, te tengo marcado".

Tras aconsejar a la concursante sobre su imitación de Daniela Darcourt, Carlos Alcántara decidió darle el pase a la siguiente ronda, algo que claramente incomodó a Morán, quien dejó ver su desacuerdo con una expresión de molestia. “Yo no te dejaría ir (...) acá Ricardo me va a 'odiar'", comentó Alcántara antes de que Morán replicara: “Disculpen, este jurado está compuesto de 3 personas y cada una tiene su voto y su voto se respeta, aunque esté equivocado, como el tuyo”.

El cruce continuó con un firme “Acá no se trata de ser complaciente con lo que tú dices, cada uno tiene una opinión” de parte de Alcántara, a lo que Morán contestó: “Por supuesto, así como yo no estoy siendo complaciente con lo que tú dices tampoco, de eso se trata”. Ni Jely Reátegui, ni los conductores Diana Sánchez y Franco Cabrera, ni la propia imitadora podían ocultar su sorpresa ante el tenso e inusual momento que se vivió en el casting de 'Yo soy'.