Ronald Hidalgo sobre Salim Vera: "Habla por temor y porque tiene miedo a los imitadores". | Foto: captura/Youtube/Facebook/Ronald Hidalgo

Juan Gabriel murió hace casi nueve años, pero su legado musical sigue más vigente que nunca. Uno de los artistas que más ha homenajeado al ícono mexicano es Ronald Hidalgo, reconocido por ganar el programa ‘Yo soy’ gracias a su impecable imitación del ‘Divo de Juárez’. En conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del célebre cantante, el intérprete peruano ofrecerá dos conciertos especiales: uno en Lima y otro en Trujillo.

Ronald Hidalgo rendirá homenaje a Juan Gabriel con mariachi, orquesta y coros en una noche irrepetible en el espectáculo llamado ‘Juan Gabriel Vive’, con el acompañamiento del Mariachi De Mi Pueblo. Los conciertos se llevarán a cabo este sábado 23 de agosto en el Teatro San Juan (Jirón Independencia 647), en Trujillo; y el jueves 28 en el Teatro Canout (Avenida Petit Thouars 4550), en Miraflores. Tony Cam, imitador de Sandro, será el invitado especial. Ambas funciones inician a las 8 p. m. y las entradas numeradas ya están a la venta en Teleticket.

Ronal Hidalgo se siente agradecido con ‘Yo soy’



En una reciente entrevista con La República, el cantante Ronald Hidalgo expresó su agradecimiento a ‘Yo soy’, el programa que volvió a las pantallas chicas. Además, el doble de Juan Gabriel defendió el espacio de las críticas de Salim Vera, quien aseguró que el programa "es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o cantante".

—¿Cómo te sentiste al aparecer otra vez en las cámaras de Latina?

—Me vinieron muchos recuerdos cuando participé en ‘Yo soy’, me sentí muy feliz de volver a la casa que me dio la oportunidad de hacerme conocido y encontrarme con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Fue un día muy agradable y muy satisfactorio para mí.

—¿Crees que tu carrera se la debes a ‘Yo soy’?

—Claro, ‘Yo soy’ me hizo conocido a nivel nacional e internacional. Acá en el Perú, lamentablemente, si no tienes una pantalla, no tienes lugar donde puedas demostrar tu arte, eres un desconocido. No hay muchas oportunidades aquí en el Perú, así que ‘Yo soy’ me abrió las puertas y estoy agradecido por eso.

—El jurado ha recibido críticas por tener solo a una actriz, un comediante y un productor de TV en la mesa. ¿Crees que se debió incluir a un cantante?

—Hay mucha gente que piensa que los jurados están mal, pero que yo sepa, el señor Carlos Alcántara no solamente es comediante, también sabe de música, sabe de imitación, es un gran artista. El señor Ricardo Morán tiene experiencia por años. Claro que también podría venir un cantante para reforzarlos más. Creo que el jurado está bien.

—¿Qué sientes al ver a nuevos imitadores de Juan Gabriel en esta temporada?

—En verdad no me he dado cuenta de esos imitadores de Juan Gabriel, pero si hubiera, bienvenido sea porque mientras más canten su música, su música va a seguir y no morirá. Él seguirá viviendo a través de sus letras y de sus canciones. Mientras haya más exponentes de la música del ‘Divo de Juárez’, más seguirá su legado.

—Salim Vera dijo que ‘Yo soy’ es un programa que perpetúa la mediocridad y que impide la originalidad del músico. ¿Estás de acuerdo con eso?

—Bueno, es su opinión, pero no concuerdo con él porque uno desde chiquito empieza a imitar. Lamentablemente, si uno saca sus propios temas, no te dan la oportunidad de crecer. Entonces, uno ve la imitación como un puente para lograr tus éxitos. Yo creo que lo que habla es por temor y porque tiene miedo a los imitadores.

Ronald Hidalgo resalta el legado de Juan Gabriel



—Se viene un año más de la muerte de Juan Gabriel. ¿Sigue siendo tu mayor ídolo?

—Juan Gabriel es todo para mí, es como un padre de la música y siempre va a ser mi ídolo. Si bien estoy sacando temas propios, siempre voy a cantar su música porque me enseñó bastante. Yo, mirando su vida, viendo todo lo que él pasaba, eso me daba mucho aliento, mucha fuerza para continuar y no rendirme. Así que siempre será mi mayor ídolo.

—¿Crees que su legado está al nivel de Rocío Dúrcal y José José?

—Juan Gabriel fue el compositor de la música de José José y Rocío Dúrcal. Todos son grandes, no puedo poner en comparación quién es más grande y quién no. Pero hay que tener en cuenta que Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel) no solamente era cantante, era compositor y les daba canciones a ellos dos, así que hay fans para todos. Son tres grandes de la música y no hay por qué compararlos en niveles.

—¿Has pensado en dejar la imitación y enfocarte en tu carrera como solista?

—En verdad, muchas personas me dicen que yo imito a Juan Gabriel, pero mi voz es así. Desde que yo cantaba, desde los 18 o 19 años, incluso antes de conocer las canciones de Juan Gabriel, la gente me decía que yo tenía el mismo estilo, la misma forma, la misma voz de cantar de Juan Gabriel y que por qué no cantaba sus canciones; hasta que me enamoré de sus canciones y las canté. Además, tengo dos temas propios que ya están en YouTube. He hecho dos covers más que están con videoclip y seguiré sacando canciones propias, con mi carrera y esperando que sea del agrado de todo el público.

