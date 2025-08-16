Ricardo Morán se mostró divertido al inicio de la intervención de Franco Cabrera, pero rápidamente cambió de tono en 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Latina

Un imitador de Chayanne llegó al programa 'Yo soy' con la firme intención de impresionar al jurado y obtener el voto unánime. Durante su presentación, Franco Cabrera, conductor del programa, se sumó inesperadamente con unos pasos de baile, provocando inicialmente algunas risas de Ricardo Morán. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando el jurado histórico decidió detener el casting y dirigió una crítica directa al presentador. "Ningún aporte", comentó con desaprobación.

Morán, además de señalar que la intervención de Cabrera afectó la concentración del concursante, no dudó en ofrecerle disculpas a este por lo ocurrido.

Ricardo Morán detiene casting de imitador de Chayanne y critica intervención de Franco Cabrera

Todo ocurrió durante el casting de Pedro Antonio Ruá, un chef de 35 años que llegó a 'Yo soy' como imitador de Chayanne. Conocido como Antonius en su faceta artística, el participante llamó la atención del jurado por su entusiasmo y presentó un mix de 'Tiempo de vals' y 'Bailando bachata'. Al no convencer del todo porque su baile no tenía la gracia del ícono puertorriqueño, decidió intentar con 'Torero', momento en el que Franco Cabrera se sumó a la performance.

En ese contexto, la intervención del presentador provocó una carcajada inicial en Morán, pero este rápidamente cambió de tono. "Paremos porque esto no está sumando nada, Franco. Ningún aporte", manifestó con desaprobación el histórico jurado. Luego de detener el número, se dirigió al concursante: "Yo te pido mil disculpas, Antonio. No te ha permitido concentrarte. Cero aporte, la verdad".

¿Qué pasó con el imitador de Chayanne en casting de 'Yo soy'?

Ante las palabras de Ricardo Morán sobre la intervención de Cabrera, Jely Reátegui reaccionó con una mezcla de sorpresa y pena: "Yo sí creo que fue un buen aporte. Me encantó". Por su parte, Mauri Stern respaldó a Morán con su estilo directo: "Fue divertido, pero no. La verdad es que primera canción fue mejor, por culpa de Franco. Vamos a tratar de echarle toda la culpa a Franco".

A pesar de ello, más adelante, Mauri decidió darle su voto de confianza al imitador de Chayanne, aunque advirtió que debía trabajar en varios aspectos para acercarse al ícono de la música. Esto provocó sorpresa en Morán, quien no solo desaprobó al concursante, sino que lanzó un dardo a Stern y su grupo Magneto. Finalmente, Jely tuvo la última palabra y votó que sí. Aunque coincidió con Mauri en que el participante debía mejorar, su decisión permitió que este avanzara a la siguiente etapa.