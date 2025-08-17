HOYSuscripcion LR Focus

Gabriela Herrera arremete contra Melissa Klug tras pedido de aumento de pensión a Jefferson Farfán: "¿Qué comen los niños, oro?"

Gabriela Herrera cuestionó con dureza la petición de Melissa Klug de aumentar la pensión de Jefferson Farfán, argumentada en las crecientes necesidades de sus hijos con el paso del tiempo.

Gabriela Herrera arremete contra Melissa Klug tras pedido de aumento de pensión a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram
Gabriela Herrera arremete contra Melissa Klug tras pedido de aumento de pensión a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/captura YouTube/Instagram

Gabriela Herrera se pronunció sobre el pedido que hizo Melissa Klug para aumentar la pensión de alimentos destinada a sus hijos con el exfutbolista Jefferson Farfán. La cantante lanzó una crítica irónica que ha generado fuerte repercusión en redes, cuestionando el monto solicitado por la empresaria.

Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', Gabriela Herrera expresó su sorpresa por la cifra que Klug estaría exigiendo y comparó la situación con la realidad que viven muchas madres. “¿Qué comen los niños, oro? La pensión cada día sube más, cada día son más. Yo siento que hay tantas mujeres que tienen una pensión tan pequeña y que pueden sobrellevar al hijo. Yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló.

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: 'No obtienes lo que deseas'

lr.pe

Reacciones al aumento de pensión solicitado por Melissa Klug

El pedido de Melissa Klug no es reciente, pero ha vuelto al centro del debate público luego de que se conociera que, tras ocho años de recibir una pensión establecida judicialmente, busca una actualización del monto. Según su defensa legal, la solicitud responde al crecimiento de sus hijos en común con Jefferson Farfán y a los costos actuales de su educación.

La cantante Yolanda Medina, también en el mismo programa, respaldó a Gabriela Herrera, manifestando que la madre también debe asumir parte de la carga económica: “Melissa Klug siempre está de juicio en juicio, cada vez pide más dinero”, comentó con ironía.

Melissa Klug se deslinda de confesiones de Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán en 'EVDLV': 'Está contando su vivencia'

lr.pe

Melissa Klug insiste en conciliar con Farfán, pero no descarta vía judicial

Los antecedentes judiciales entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se remontan al año 2017. Desde entonces, la empresaria ha enfrentado varios procesos relacionados con la manutención de sus hijos. Actualmente, busca llegar a un acuerdo sin recurrir nuevamente al Poder Judicial, aunque no descarta esa vía si no se logra una conciliación.

Según declaró en el programa América Hoy, Klug subrayó que su prioridad es el bienestar de sus hijos y su formación académica: “La mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no son autos ni casas, sino estudios”, afirmó. También mencionó que espera que el 26 de este mes, fecha de la próxima citación, ambas partes puedan alcanzar un acuerdo razonable.

