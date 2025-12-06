HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Espectáculos

Brenda Carvalho y Julinho se sinceran y confirman su deseo de tener un hijo: "Claro que sí"

La pareja señaló que tienen intenciones de agrandar la familia e indicaron cuál sería el método que podrían recurrir para lograrlo. Carvalho explicó que complicación médica que sufrió en 2022 alteró sus planes.

Brenda Carvalho y Julinho no descartan tener un bebé juntos. Foto: Composición LR
Brenda Carvalho y Julinho no descartan tener un bebé juntos. Foto: Composición LR

Brenda Carvalho y Julinho brindaron una extensa entrevista junto a Magaly Medina donde revelaron que ambos cuentan con el deseo de tener un hijo. La pareja, que lleva una sólida relación de más de una década, también habló acerca del método que podrían aplicar parar volver realidad ello, pues explicaron que la fuerte complicación médica que sufrió Brenda en 2022 los llevó a reconsiderar su objetivo.

El exfutbolista aseguró que junto a Carvalho se encuentran intentando tener un bebé, sin embargo, recalcó que aún le preocupa la integridad de su pareja. "Sí, claro que sí, pensamos en tener un hijo, pero lamentablemente seguimos intentándolo. Por desgracia Brenda tuvo un problema serio que para mí fue el momento más duro de mi vida. Casi pierdo a la mujer que amo y fue muy duro", sostuvo Julinho.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

De acuerdo con Brenda, en el año 2022 sufrió una hemorragia interna causada por un quiste hemorrágico que la llevó a ser operada hasta en tres oportunidades. "Perdí mucha sangre. Se me reventó y yo no lo sabía; no sabía que estaba perdiendo mucha sangre porque fue interna. (...) Me operaron tres veces", contó.

PUEDES VER: Brenda Carvalho contó cómo una parálisis intestinal puso en riesgo su vida: ''Perdí el conocimiento''

lr.pe

Brenda Carvalho y Julinho revelan que consideran el embarazo por vientre subrogado

Al ser consultados por Medina sobre la posibilidad de aplicar a un embarazo por vientre subrogado, ambos asintieron y confesaron que sí han pensado en recurrir a ese método. Sobre todo, la brasileña indicó que eso es algo que ha evaluado y conversado mucho con su médico de cabecera.

"Sí pensé, ya le mencioné eso una vez a Julinho. (...) Agradezco al doctor que me salvó la vida, él me comentó ese tema, hemos hablado bastante y siempre me dejó la libertad de tomar la decisión, la cual, tiene un montón de posibilidades. (...) Pero necesitaba sanar el susto que habíamos tenido (la hemorragia)", sostuvo la bailarina.

La exintegrante de Axe Bahía señaló que a pesar de desear tener un hijo junto a Julinho, no se siente presionada, pues el exfutbolista le brinda su total apoyo en las decisiones que pretenda tomar. Cabe indicar, que este ya tiene dos hijos fruto de su relación pasada. "Él me deja tomar las decisiones porque ya tiene dos hijos y siempre me dice 'mi amor, cuando tú estés preparada'. (...). De verdad quiero (tener un hijo), porque no he cerrado ese capítulo en mi vida", acotó .

Notas relacionadas
Brenda Carvalho contó cómo una parálisis intestinal puso en riesgo su vida: ''Perdí el conocimiento''

Brenda Carvalho contó cómo una parálisis intestinal puso en riesgo su vida: ''Perdí el conocimiento''

LEER MÁS
Brenda Carvalho sorprende al revelar si realmente le dijeron "Alondra" a Ana Paula Consorte: "Para los curiosos"

Brenda Carvalho sorprende al revelar si realmente le dijeron "Alondra" a Ana Paula Consorte: "Para los curiosos"

LEER MÁS
Brenda Carvalho hace especial pedido por el delicado estado de salud de su padre internado en UCI: "Eres fuerte"

Brenda Carvalho hace especial pedido por el delicado estado de salud de su padre internado en UCI: "Eres fuerte"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
El periodista Jordi Martín revela que Karla Bacigalupo estaría atravesando un mal momento tras el Miss Universo: "Está dolida"

El periodista Jordi Martín revela que Karla Bacigalupo estaría atravesando un mal momento tras el Miss Universo: "Está dolida"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

LEER MÁS
Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

LEER MÁS
Eva Ayllón dedica emotivas palabras a Natalia Málaga: "La quiero mucho, es un ser tan tierno"

Eva Ayllón dedica emotivas palabras a Natalia Málaga: "La quiero mucho, es un ser tan tierno"

LEER MÁS
¡Se alista para el fin del mundo! Saskia Bernaola y su fuerte revelación: “El planeta se fue al diablo"

¡Se alista para el fin del mundo! Saskia Bernaola y su fuerte revelación: “El planeta se fue al diablo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025