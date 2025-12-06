Brenda Carvalho y Julinho se sinceran y confirman su deseo de tener un hijo: "Claro que sí"

Brenda Carvalho y Julinho brindaron una extensa entrevista junto a Magaly Medina donde revelaron que ambos cuentan con el deseo de tener un hijo. La pareja, que lleva una sólida relación de más de una década, también habló acerca del método que podrían aplicar parar volver realidad ello, pues explicaron que la fuerte complicación médica que sufrió Brenda en 2022 los llevó a reconsiderar su objetivo.

El exfutbolista aseguró que junto a Carvalho se encuentran intentando tener un bebé, sin embargo, recalcó que aún le preocupa la integridad de su pareja. "Sí, claro que sí, pensamos en tener un hijo, pero lamentablemente seguimos intentándolo. Por desgracia Brenda tuvo un problema serio que para mí fue el momento más duro de mi vida. Casi pierdo a la mujer que amo y fue muy duro", sostuvo Julinho.

De acuerdo con Brenda, en el año 2022 sufrió una hemorragia interna causada por un quiste hemorrágico que la llevó a ser operada hasta en tres oportunidades. "Perdí mucha sangre. Se me reventó y yo no lo sabía; no sabía que estaba perdiendo mucha sangre porque fue interna. (...) Me operaron tres veces", contó.

Brenda Carvalho y Julinho revelan que consideran el embarazo por vientre subrogado

Al ser consultados por Medina sobre la posibilidad de aplicar a un embarazo por vientre subrogado, ambos asintieron y confesaron que sí han pensado en recurrir a ese método. Sobre todo, la brasileña indicó que eso es algo que ha evaluado y conversado mucho con su médico de cabecera.

"Sí pensé, ya le mencioné eso una vez a Julinho. (...) Agradezco al doctor que me salvó la vida, él me comentó ese tema, hemos hablado bastante y siempre me dejó la libertad de tomar la decisión, la cual, tiene un montón de posibilidades. (...) Pero necesitaba sanar el susto que habíamos tenido (la hemorragia)", sostuvo la bailarina.

La exintegrante de Axe Bahía señaló que a pesar de desear tener un hijo junto a Julinho, no se siente presionada, pues el exfutbolista le brinda su total apoyo en las decisiones que pretenda tomar. Cabe indicar, que este ya tiene dos hijos fruto de su relación pasada. "Él me deja tomar las decisiones porque ya tiene dos hijos y siempre me dice 'mi amor, cuando tú estés preparada'. (...). De verdad quiero (tener un hijo), porque no he cerrado ese capítulo en mi vida", acotó .