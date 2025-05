Yahaira Plasencia le responde a Leslie Shaw tras reunirse con Carlos Rincón: “Sin hacer escándalos”

Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de compartir una fotografía junto al productor Carlos Rincón, compositor de la canción 'Hay niveles'. Esta publicación no pasó desapercibida, especialmente porque Rincón mantiene una disputa pública con Leslie Shaw sobre la autoría del tema, lo que generó especulaciones sobre una posible alianza entre la salsera y el productor.

En medio de esta controversia, Yahaira no dudó en responder a las recientes declaraciones de Leslie Shaw, quien la descalificó públicamente al señalar que no la respeta por no contar con éxitos propios y dedicarse a hacer versiones de otros artistas. Durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego', la intérprete de 'Y le dije no' respondió fuerte.

Yahaira Plasencia no descarta colaboración con Carlos Rincón y responde a Leslie Shaw

En conversación con 'Amor y fuego', Yahaira Plasencia fue consultada sobre su reciente encuentro con Carlos Rincón, en medio de una disputa con Leslie Shaw por la autoría de 'Hay niveles'. Ante la posibilidad de una colaboración musical, la cantante no lo descartó. “Todos los días me llegan productores, compositores, canciones y siempre estoy abierta a escuchar propuestas y a elegir. Hoy tuve la oportunidad de volver a encontrarme con Carlos Rincón, que ya lo conocía y todo superbién”, expresó la intérprete.

Respecto a las críticas de Leslie Shaw, quien afirmó no respetarla por no tener éxitos propios, 'Yaha' evitó entrar en polémicas y destacó su enfoque en el trabajo. “Qué flojera (responderle a Shaw). No, nada. Yo sigo trabajando. Gracias a Dios, tengo shows todos los fines de semana, tengo viajes. Todo me va muy bien. Estoy enfocada en lo mío. Sin hacerle daño a alguien y sin hacer escándalo”, afirmó tajantemente.

No obstante, también se pronunció sobre la postura de Shaw respecto a los artistas que hacen covers, dejando claro su desacuerdo. “Yo no desmerezco el trabajo de mis colegas que hacen versiones porque están trabajando y luchando como todos, y nadie tiene que minimizar tu trabajo”, sentenció.