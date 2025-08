Estrella Torres no guardó silencio tras las burlas que Leslie Shaw lanzó sobre su apariencia. En una reciente entrevista, la exintegrante de Corazón Serrano respondió con determinación, reiterando su percepción de que la intérprete de 'Hay niveles' se comporta con arrogancia. En ese contexto, destacó la importancia de la humildad como valor esencial para avanzar en la industria, colocándose como ejemplo de alguien que jamás recurriría a la provocación ni al desprecio hacia colegas. "Yo jamás me voy a botar", declaró la cantante.

La controversia entre ambas artistas se encendió cuando Torres emitió comentarios sobre Shaw, sugiriéndole que "pisara tierra" en medio de su enfrentamiento público con Marisol. Esta crítica incomodó profundamente a la denominada 'Gringa de la Cumbia', quien respondió con calificativos despectivos hacia su colega y se burló de su figura física.

Estrella Torres aconseja humildad a Leslie Shaw

El 1 de agosto, Estrella Torres reapareció en el programa 'Un día en el mall' para presentar su reciente colaboración con Los Conquistadores de la Salsa. Durante la entrevista, fue consultada sobre la disputa con Leslie Shaw, tema que no evitó abordar. "Mi opinión también cuenta. Me preguntaron sobre los conflictos que se están dando dentro de la cumbia, un género que amo profundamente y en el que jamás he tenido disputas. Nunca me he peleado con Marisol", señaló con firmeza.

Más adelante, las conductoras del espacio televisivo destacaron que Torres respeta las jerarquías en la música, evitando confrontaciones públicas con agrupaciones como Armonía 10 o Grupo 5. La artista reafirmó esa postura, aclarando que también extiende ese respeto a los compositores, haciendo alusión a la controversia entre Shaw y Carlos Rincón por la autoría del tema 'Hay niveles'. "Gracias a ellos sus canciones son espectaculares", comentó.

Ya en un tono más reflexivo, la exmiembro de Puro Sentimiento confesó sentirse afectada por el impacto que las discusiones han tenido en el género, más allá de los ataques personales. Además, reafirmó su opinión sobre la actitud de Leslie Shaw y apeló a la humildad como camino para avanzar en la industria. "Lo sostengo y lo mantengo. A base de la humildad se pueden lograr muchas cosas y lo importante es darnos la mano. En este caso estamos haciendo una colaboración con Los Conquistadores. Yo jamás me voy a botar ni nada", concluyó.