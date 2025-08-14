HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Leslie Shaw lanza fuerte crítica a Marisol tras el estreno de su videoclip ‘Mala amiga’: “Está horrible”

Leslie Shaw habló sobre su relación actual con Marisol y aprovechó para promover su nueva canción 'Tanto amarnos' en colaboración con Armonía 10.

Leslie Shaw arremetió contra el reciente videoclip de Marisol.
Leslie Shaw arremetió contra el reciente videoclip de Marisol.

Leslie Shaw vuelve a acaparar la atención del público luego de asistir al último programa de 'Magaly TV' para hablar sobre sus proyectos personales. Fiel a su estilo, la cantante y modelo peruana también se refirió al lanzamiento del videoclip 'Mala amiga' de Marisol, cuyo tema se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

La crítica de Leslie Shaw a Marisol sobre su nuevo videoclip 'Mala amiga'

Al inicio de la conversación, la popular ‘Urraca’ halagó el estilo que llevaba Leslie Shaw cuando ingresó al set del programa televisivo de la reconocida periodista de espectáculos. En paralelo, la cantante criticó duramente el nuevo videoclip de 'Mala amiga' de Marisol, lo que encendió las redes con su polémico comentario: “Ese video es horrible. Está hecho en Canva y es gratis, ¿no?”, dijo, cuestionando el reciente material audiovisual de la 'Faraona de la Cumbia'.

¿Indirecta para Leslie Shaw? Marisol desata revuelo con dura frase en pleno show: "Las chuscas con plata, siempre serán chuscas"

lr.pe

Por otro lado, a pesar de que la letra hable de una 'mala amiga', Leslie Shaw puso al rojo vivo a la audiencia sobre una supuesta indirecta en la canción y cómo es su relación actual con Marisol: “Ella dijo que no soy su amiga, así que no tendría sentido. Pero, decídete, pues hijita, ¿soy tu amiga o no? Porque para el marketing sí, pero en lo personal no”, declaró con mucha ironía.

Los supuestos enemigos de Leslie Shaw

En medio de la charla, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de preguntar a la colección de 'enemigos' que la intérprete se ha ganado con el pasar del tiempo por su personalidad: “A mí no me importa. Todos hablan de mí, inventan cosas y cuando yo respondo, resulta que yo soy la mala”, declaró de manera contundente sobre las personas que la critican

Marisol y Leslie Shaw anuncian colaboración musical con misteriosa mujer y usuarios responden: "Es Pamela López"

lr.pe

El nuevo videoclip de Leslie Shaw con la colaboración de Armonía 10

La intérprete de 'La faldita' aprovechó para hablar en el set televisivo sobre su nueva canción 'Tanto amarnos' en colaboración con Armonía 10. Además, mencionó que en una de las escenas se ve la presencia de Xiomy Kanashiro como una de las modelos del videoclip.

La 'rubia' confesó que tuvo que seguir una rutina de pole dance, que, según sus propias declaraciones, le tomó tres años para perfeccionar los movimientos necesarios para su videoclip: “Me he caído como tres veces de cabeza practicando”, recordó entre risas, resaltando el arduo trabajo para ofrecer un producto de calidad.

