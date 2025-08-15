HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Espectáculos

Nico Politano presentará su primer disco ‘Nada es más fuerte que el amor’ en La Noche de Barranco

Nico Politano celebra el lanzamiento de su primer disco, ‘Nada es más fuerte que el amor’. Compuesto por siete canciones, fusiona estilos entre baladas orquestales y sonidos que evocan a Cerati y John Mayer.

Nico Politano forma parte de la banda Autobús como guitarrista y del proyecto Big Pink. Fotos: difusión
Nico Politano forma parte de la banda Autobús como guitarrista y del proyecto Big Pink. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El cantautor nacional Nico Politano se encuentra más feliz que nunca porque ya salió a la luz su primer disco, ‘Nada es más fuerte que el amor’, el cual está compuesto por siete canciones, entre baladas orquestales, colaboraciones sensibles y paisajes sonoros que recuerdan a Cerati, John Mayer y Conociendo Rusia. Para alegría de sus fans, estos temas serán tocados en vivo en Barranco.

La presentación oficial de ‘Nada es más fuerte que el amor’ será el jueves 21 de agosto en La Noche de Barranco, con un show íntimo y potente que incluirá el disco completo, nuevas canciones y la participación de artistas invitados. La banda Phonic abrirá la noche. Las entradas están disponibles en Joinnus.

“Escogí el título porque hay momentos en los que uno se da cuenta de que, pese a todo el caos, el amor es lo único que queda. Aunque duela. Aunque cambie. Aunque no funcione. Yo necesitaba ponerle nombre a ese aprendizaje”, manifestó Politano. 

PUEDES VER: ‘Una Noche de Salsa 14’: confirman la llegada de Óscar de León y más artistas internacionales para el festival salsero

lr.pe

La gran apuesta de Nico Politano

Con este disco, el cual respira honestidad desde sus raíces y su expresión como autor, Nico Politano propone un refugio para quienes aman profundamente, dudan intensamente y aún creen que la música puede transformarlo todo. Cada canción es una escena con identidad propia, tejida desde el detalle sonoro, la expresividad vocal y una narrativa profundamente íntima.

El estilo del disco transita entre el alternative pop, alternative rock, balada, toques de jazz y folk atmosférico. “Para mí, eso es lo que resume el soft rock que hago”, sostiene Nico. En otras palabras, el disco representa una obra emocional y conceptual, que muestra con transparencia lo que duele y lo que sostiene.

La producción musical fue realizada por Nico Politano junto a Carla Gallarday, con excepción de ‘Callejón’, co-producida junto a Imposible y con la participación especial de Clara Yolks, una de las voces más reconocidas de la escena alternativa peruana. Por otra parte, la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Daniel Luján, Antinori, Carla Gallarday y Nico Politano. 

Notas relacionadas
Aniversario de Arequipa 2025: 8 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 8 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS
Trueno en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

Trueno en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

LEER MÁS
Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota