El cantautor nacional Nico Politano se encuentra más feliz que nunca porque ya salió a la luz su primer disco, ‘Nada es más fuerte que el amor’, el cual está compuesto por siete canciones, entre baladas orquestales, colaboraciones sensibles y paisajes sonoros que recuerdan a Cerati, John Mayer y Conociendo Rusia. Para alegría de sus fans, estos temas serán tocados en vivo en Barranco.

La presentación oficial de ‘Nada es más fuerte que el amor’ será el jueves 21 de agosto en La Noche de Barranco, con un show íntimo y potente que incluirá el disco completo, nuevas canciones y la participación de artistas invitados. La banda Phonic abrirá la noche. Las entradas están disponibles en Joinnus.

“Escogí el título porque hay momentos en los que uno se da cuenta de que, pese a todo el caos, el amor es lo único que queda. Aunque duela. Aunque cambie. Aunque no funcione. Yo necesitaba ponerle nombre a ese aprendizaje”, manifestó Politano.

La gran apuesta de Nico Politano

Con este disco, el cual respira honestidad desde sus raíces y su expresión como autor, Nico Politano propone un refugio para quienes aman profundamente, dudan intensamente y aún creen que la música puede transformarlo todo. Cada canción es una escena con identidad propia, tejida desde el detalle sonoro, la expresividad vocal y una narrativa profundamente íntima.

El estilo del disco transita entre el alternative pop, alternative rock, balada, toques de jazz y folk atmosférico. “Para mí, eso es lo que resume el soft rock que hago”, sostiene Nico. En otras palabras, el disco representa una obra emocional y conceptual, que muestra con transparencia lo que duele y lo que sostiene.

La producción musical fue realizada por Nico Politano junto a Carla Gallarday, con excepción de ‘Callejón’, co-producida junto a Imposible y con la participación especial de Clara Yolks, una de las voces más reconocidas de la escena alternativa peruana. Por otra parte, la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Daniel Luján, Antinori, Carla Gallarday y Nico Politano.

