Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Sociedad

Trueno en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

Ante el concierto que se realizará el 15 de agosto en San Miguel, los buses operarán en horarios extendidos para garantizar un regreso cómodo y seguro a los distintos distritos de Lima.

ATU amplía ruta de transporte público para concierto de Trueno en Lima
ATU amplía ruta de transporte público para concierto de Trueno en Lima | Composición LR

El reconocido rapero y freestyler argentino conocido popularmente como Trueno regresará a los escenarios de Perú para brindar un concierto a toda su fanaticada en el Costa 21 (San Miguel) este 15 de agosto. Ante la gran expectativa generada, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el lanzamiento de un servicio especial para facilita el retorno seguro de miles de asistentes en esta fecha.

Con el fin de mantener segura a la ciudadanía durante su retorno desde San Miguel a los diferentes distritos de la capital, la ATU ha dispuesto un grupo de buses de transporte público para realizar esta labor. Entre ellos se encuentran El Rápido, la 10 E y Vargasant, los cuales operarán en horarios extendidos.

Atu implementa servicio para trasladar a asistentes al concierto de Trueno desde Costa 21. Foto: ATU

ATU implementa nuevo servicio BusStage para el concierto de Trueno en Lima

Los buses desginados partirán desde el Costa 21 hasta los distritos de Carabayllo (El Rápido), San Juan de Lurigancho (La 10E), Chosica (Vargasant) y Villa El Salvador (La 10 E). El primer bus recorrerá el circuito de playas hasta llegar a la avenida universitaria, desde donde continuará su ruta. En el caso de la Vargasant y la 10 E con destino a SJL, se movilizará por toda la avenida Brasil. Y, finalmente, la unidad que llegará a VES recorrerá la avenida El Ejército.

El concierto tiene como hora de inicio las 8:00 p.m., por lo que se calcula un tiempo de dos horas para finalizar el evento. ATU recomendó a los usuarios tomar sus precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con este nuevo servicio.

ATU amplía cuatro paraderos del corredor Rojo en la ruta 204

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en la ruta 204 del corredor rojo. Esta iniciativa incluirá cuatro paraderos adicionales por sentido en su camino habitual desde Pachacámac hasta San Miguel a partir del 12 de agosto. El trayecto cubrirá ahora tramos por la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad, retomando luego la avenida La Marina.

En el ingreso a San Miguel, el recorrido continuará por la avenida La Marina hasta la avenida Brasil, donde se ubica el primer paradero “Brasil”, seguido por la avenida Javier Prado Oeste y su paradero "Gonzales Prada", "Aliaga" y "Embajada", en el cruce con la avenida Salaverry.

