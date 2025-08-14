Óscar de León confirma su regreso a Perú para ‘Una Noche de Salsa 14’ el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Óscar de León confirma su regreso a Perú para ‘Una Noche de Salsa 14’ el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El cantante venezolano Óscar de León, uno de los máximos referentes del género de la salsa, confirmó que regresará a nuestro país para ser parte de ‘Una Noche de Salsa 14’, el festival que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Óscar de León, reconocido sonero a nivel internacional, llegará a Lima con sus éxitos como ‘Llorarás’, ‘Detalles’, ‘Qué bueno baila usted’, ‘Calculadora’, ‘Yo quisiera’, entre muchos otros. Para su espectáculo, el artista venezolano promete una noche inolvidable de principio a fin.

Hermanos Moreno y Nino Zegarra se suman al festival



Hermanos Moreno, una de las orquestas newyorkinas más importantes de la salsa, llegan a ‘Una noche de salsa 14’ como figuras estelares del gran festival. Ni faltarán temas como ‘Sopa de pichón’, ‘Dale jamón’, ‘Quimbombo’, ‘Su mamá no quiso’, entre muchos otros temas que sonarán en una noche de ensueño e inolvidable para los amantes de la salsa.

Por su parte, Nino Zegarra es otra de las estrellas confirmadas en este festival. ‘Porque te amo’, ‘Con la música por dentro’, ‘El maestro’, ‘Solo por ti’, ‘Loco de amor’; son algunas de las innumerables canciones que lo han posicionado como una leyenda en la salsa romántica.

Cabe señalar que previamente se anunció la presentación de destacadas estrellas de la salsa para la edición 14 del festival salsero. Además de los tres artistas mencionados, también estarán El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y orquesta, Adolescentes Orquesta, David Pabón. Todos ellos se suman a esta cartelera, que también contará con la presencia del talento peruano.

