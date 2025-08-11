El memorable último concierto de Gustavo Cerati en Caracas antes de caer en coma durante 4 años

El concierto de Gustavo Cerati en Venezuela el 15 de mayo de 2010 significó la última presentación del emblemático cantante argentino. | Foto: composición LR/Rock&Pop/2001

Un día como hoy, 11 de agosto, Gustavo Cerati, ícono y referente indiscutible del rock latinoamericano, estaría celebrando su cumpleaños número 66 en 2025, recordándonos el legado musical y la inspiración que dejó en generaciones enteras. Su trayectoria musical ha dejado una huella imborrable en varias generaciones; sin embargo, una noche del 15 de mayo de 2010, su luz se apagó repentinamente tras una presentación en el estadio de fútbol de la Universidad Bolívar, Caracas, Venezuela.

El desafortunado hecho generó muchas alarmas sobre el estado de salud del cantante, ya que, en esa misma noche, tras un concierto realizado en la capital venezolana, sufrió un accidente cerebrovascular en 2010, lo que lo dejó en coma durante cuatro años.

Luego de su última presentación en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati estuvo en coma por cuatro años. Foto: FlacoStereo

El último concierto de Gustavo Cerati antes de su trágico destino

Durante el cierre de su gira por América Latina de su último álbum discográfico ‘Fuerza Natural’, iniciada en 2009, el cantante argentino presentaba su quinto disco como solista. Aquella noche en Caracas el 15 de mayo de 2010, el exlíder de Soda Stereo, quien estaba vestido de blanco para la ocasión, ofreció un concierto inolvidable en el que lo acompañaron Richard Coleman (guitarra), Fernando Samalea (batería), Fernando Nalé (bajo), Leandro Fresco (teclados y programación), Gonzalo Córdoba (guitarras) y Anita Álvarez de Toledo (coros).

En medio del concierto, el cantante argentino interpretó canciones de su álbum Fuerza Natural, como Magia, Déjà vu, Desastres, Amor sin rodeos, Tracción a sangre y Cactus, en el orden exacto del disco, por decisión artística del propio ‘Gus’ para mostrar su última obra completa.

En el transcurso de la presentación, también alternó por momentos con vestimenta negra y cantó clásicos que marcaron su carrera musical como solista y en su paso con Soda Stereo: Paseo inmoral, Crimen, La excepción, A merced, Trátame suavemente. Esta última la estrenó en vivo con una guitarra de doble cuello Mosrite.

Un lago en el cielo, la última canción que cantó Gustavo Cerati antes de que su luz se apague para siempre

Antes de finalizar su concierto, Gustavo Cerati cantó 'Un lago en el cielo' y dejó lo que sería un mensaje de despedida al público para dejar huella en una inolvidable noche caraqueña: “Un lago en el cielo para todos... acá que estamos bien alto, gracias Caracas”, dijo antes de comenzar, sin saber que esta sería la última frase que pronunciaría ante un público en vivo. Posteriormente, tras terminar de interpretar la canción, el cantante argentino cerró con broche de oro su presentación con un emotivo: “Hasta la próxima, chau”, a lo que el público respondió inmediatamente con ovaciones, sin sospechar que esta sería su adiós definitivo.

El accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por cuatro años

Tras el show, Gustavo Cerati entró al backstage para festejar con su grupo de músicos y tomarse una foto grupal. Adrián Taverna, uno de los integrantes, notó que el cantante estaba pálido y que tenía la mirada perdida, con los ojos desorbitados. La situación empeoró cuando el resto de los testigos lo encontraron desmayado en su camarín.

Rápidamente, fue llevado a dos clínicas locales, donde se le diagnosticó un infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo con daño en el tronco encefálico. Debido a esto, fue operado de urgencia tres días después del incidente, pero, desafortunadamente, tras la operación, las secuelas fueron irreversibles, lo que dejaba un pronóstico muy poco alentador.

El estado de coma y su triste fallecimiento que conmocionó al rock latinoamericano

Días después, el 7 de junio de 2010, fue trasladado en aeroambulancia a Buenos Aires, donde ingresó a la clínica Alcla en estado de coma. El panorama del cantante argentino continuaba siendo grave, pues un especialista que lo había atendido informó a la familia que no sería el mismo.

A pesar de los esfuerzos médicos, su recuperación parecía cada vez más complicada. La noticia de su traslado causó gran consternación entre seguidores y colegas, quienes mantenían la esperanza de que mejorara su condición. No obstante, tras más de cuatro años en coma, Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, dejando un gran vacío entre sus fans y el rock latinoamericano.

A más de una década de su partida, su música sigue siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones, manteniendo su legado intacto. Desde su carrera en Soda Stereo hasta su trayectoria como solista, Cerati dejó una huella imborrable en la industria musical, que aún sigue influyendo en nuevos artistas como en sus fans.