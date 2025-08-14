HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

La 'Bichota' formará parte del show de medio tiempo de la semana inaugural de temporada de la NFL, donde los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers jugarán en el 'Arena Corinthians'.

En el 2024, Anitta tocó en el show de medio tiempo para el primer partido de la temporada. Esta vez, es turno de Karol G.
En el 2024, Anitta tocó en el show de medio tiempo para el primer partido de la temporada. Esta vez, es turno de Karol G. | Foto: Composición LR/ Marca & EFE/EPA/GIORGIO VIERA

La estrella colombiana del reguetón Karol G será la estrella del espectáculo de medio tiempo del partido de la liga de fútbol americano (NFL) que se celebrará en São Paulo el próximo 5 de septiembre.

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift, y Los Angeles Chargers serán los protagonistas de este duelo en el 'Arena Corinthians' de la megaurbe brasileña.

Un año atrás, Eagles y Packers disputaron en ese mismo escenario el primer partido de temporada regular de la NFL en Sudamérica, que tuvo como estrella musical a la local Anitta.

La brasileña cede ahora el testigo a la colombiana Karol G, quien presentó el pasado junio su nuevo disco, 'Tropicoqueta'.

PUEDES VER: Orquesta peruana 'La Palizada' sorprende a Karol G con cover de 'Papasito' en español: “¡Amo, amo!”

lr.pe

Karol G actuará en el medio tiempo del partido de NFL en Brasil

"He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y tener ahora esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa todo para mí", dijo la artista en el comunicado de este jueves de la liga estadounidense.

"Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los fanáticos de todo el mundo", agregó.

PUEDES VER: Karol G en contra de las redadas de inmigración del gobierno de Trump en EEUU: "Ser latino no debería generar rechazo ni miedo"

lr.pe

¿Quién es Karol G?

La cantante de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó el año pasado como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos.

Ganadora de seis premios Grammy Latinos, la 'Bichota' es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y una referente del feminismo.

El choque entre Chiefs y Chargers, que forma parte de la semana inaugural de temporada de la NFL, podrá ser seguido por los aficionados a nivel global a través de YouTube.

