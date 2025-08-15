¿Laura Spoya y Brian Rullan juntos de nuevo? Difunden imágenes de posible encuentro de la expareja

Laura Spoya anunció el fin de su matrimonio con Brian Rullan en mayo de este año en un programa de 'Good Time' tras diez años de relación. La noticia se dio a conocer en mayo, después de diversas especulaciones, y desde entonces no se ha sabido de ningún tipo de vínculo entre la expareja.

Sin embargo, unas imágenes compartidas en la cuenta de Instagram de 'Instarandula' se difundieron, en las que se veía a la ex Miss Perú con un hombre vestido con una polera y una gorra. Algunos especulan que se trataría de su exesposo Brian Rullan.

¿Laura Spoya y Brian Rullan juntos de nuevo?

Al parecer, un seguidor le envió un video en el que se veía a Laura Spoya acompañada de un sujeto totalmente encapuchado. ¿Lo curioso? En unas historias de Instagram de la cuenta oficial de Brian Rullan, él aparecía vestido de manera muy similar a la persona misteriosa que acompañaba a la conductora de 'Good Time'.

Instantes después, se grabó a la modelo supuestamente acompañada del empresario mexicano caminando por el estacionamiento. Esto ha generado diversas hipótesis sobre lo que estaría pasando entre la expareja. Algunos hablan de un posible reencuentro, mientras que otros no creen que se trate de Rullan y consideran que todo son solo especulaciones sin sustento.