Mariella Zanetti y Tilsa Lozano protagonizaron un tenso intercambio este 22 de julio en ‘La noche habla’, tras opinar sobre el caso de Korina Rivadeneira, quien fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín del espectáculo Dioses del circo. La conductora del espacio cuestionó la rápida respuesta de las autoridades, que incluyó la detención del acusado y el cierre del circo, mientras que la exvedette defendió la contundencia de las medidas.

Todo comenzó cuando Tilsa Lozano calificó como exagerada la decisión de clausurar el circo y sugirió que el caso podría ser usado como una “cortina de humo”. “Creo que una vez más están haciendo una chiqui cortina de humo porque ¿cuántas mujeres han sido abusadas y masacradas? Yo solo lo hubiera botado a él”, señaló. Sin embargo, Mariella Zanetti no dudó en responder con firmeza: “A mí no me parece una exageración. A mí me parece que es un acto justo, que tiene que quedar en precedente”, expresó, generando un fuerte debate en vivo.

Mariella Zanetti y Tilsa Lozano tienen tenso intercambio en vivo

La exvengadora comentó que considera excesiva la forma en la que fue detenido el bailarín extranjero, señalando que solo actuaron por tratarse de una figura mediática como Korina Rivadeneira. “Hacen un teatro. ¿Por qué lo sacan enmarrocado al bailarín? Hay tanto golpeador y violador suelto. Me parece que están aprovechando porque ha pasado esto con una persona pública”, sostuvo.

Por su parte, Mariella Zanetti coincidió parcialmente al señalar que la justicia en el Perú no actúa con la misma firmeza en todos los casos. Sin embargo, defendió la medida adoptada por las autoridades frente a la denuncia de la modelo venezolana. “Yo creo que está bien cómo han actuado, debería actuar igual para todos”, comentó. Ante esto, Tilsa Lozano mencionó que a su parecer sólo debían regresar al bailarín a su país y señaló que hay agresores que siguen sueltos. “No estoy de acuerdo contigo, Tilsa”, respondió Mariella Zanetti, dejando por terminado el debate.

Tilsa aclaró que no pretendía minimizar lo ocurrido con Korina, pero aseguró que el accionar de las autoridades le parecía un “show” por tratarse de una figura pública. “No voy a minimizar lo que le pasó a Korina, ¿pero cuántas mujeres hay que han sido violadas y golpeadas? ¿Por qué la ley no es igual para todos?”, cuestionó.