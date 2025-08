Tilsa Lozano sorprendió a sus seguidores durante una reciente edición de su programa 'La Noche Habla', donde recibió como invitados a Rafael y Yittlas, conductores del pódcast Los Cocineros. En medio de la conversación, la exmodelo fue clara al revelar qué espera de una futura relación sentimental, dejando en evidencia que, tras su separación de Jackson Mora, ha redefinido sus prioridades. “Yo tengo un ‘life style’ (estilo de vida) y si yo voy a estar con una persona, mínimo debe tener el mismo estilo de vida que yo o más”, señaló.

La exvengadora también fue enfática al afirmar que no está dispuesta a sostener económicamente a nadie. Por el contrario, desea que su próxima pareja tenga sus propios recursos y esté en capacidad de compartir una vida en igualdad de condiciones. “No estoy para mantener a nadie”, dejó entrever la conductora, reafirmando su postura sobre la independencia y estabilidad que busca en un hombre.

Tilsa Lozano y su imponente condición paran salir con un hombre

Tilsa Lozano fue contundente al explicar por qué no estaría dispuesta a iniciar una relación con un hombre de bajos recursos. Durante su programa La Noche Habla, la exmodelo dejó en claro que busca una pareja con un estilo de vida similar o superior al suyo. “¿Qué pasa si le digo que me quiero ir a Europa o a tal lugar? Yo no soy pechadora. Puede tener el mismo estilo de vida que yo o más, pero para abajo no”, afirmó, destacando que no está dispuesta a sacrificar sus estándares personales.

Además, Tilsa Lozano reconoció que en el pasado aceptó ser conquistada con poco, pero que esa etapa ya quedó atrás. “Yo ya tuve 20, a mí ya me fueron a 'gilear' en bicicleta, eso ya pasó”, dijo entre risas. Cuando uno de los conductores le preguntó si aceptaría una cita para comer un simple pollo broster en la calle, ella respondió sin filtros: “Sí, iría a tragar porque tengo hambre, pero no estaría contigo”.

Tilsa Lozano se conmueve por reencuentro de sus hijos

La exmodelo enterneció a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el emotivo reencuentro de sus hijos, Valentina y Massimo, luego de estar varios días separados. La también conductora contó que su hija viajó a Colombia junto a su abuela para visitar a su padrino, Omar Hidalgo, hermano de su expareja Miguel Hidalgo, lo que marcó la primera vez que los hermanos pasaban tiempo lejos el uno del otro. “Valentina por primera vez viajó sin su hermanito y sin mí. Jamás en la vida, Massi y Vale habían estado lejos”, escribió Tilsa.

La separación fue difícil para ambos niños, quienes, según la conductora, se extrañaron mucho durante esos días. Al reencontrarse en el aeropuerto Jorge Chávez, los pequeños se abrazaron entre lágrimas, una escena que conmovió profundamente a la exvengadora. “Ver a mis hijos abrazados llorando de amor el uno por el otro… No encuentro palabras para explicarles cómo mi corazón latía al verlos tan emocionados”, expresó emocionada.