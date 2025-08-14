HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Espectáculos

Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: "Me encanta"

La cantante compartió las rosas y peluches que recibió durante su viaje a Huánuco, poco después de eliminar todas las fotografías junto a Christian Cueva, en medio de rumores de crisis en su relación.

Christian Cueva juega para el equipo de Emelec de Ecuador. Foto: composición LR/difusión/Instagram/pamelafrancoviera
Christian Cueva juega para el equipo de Emelec de Ecuador. Foto: composición LR/difusión/Instagram/pamelafrancoviera

Pamela Franco tuvo una presentación en Huánuco, donde fue recibida con gran cariño por sus seguidores. Los fans no dudaron en entregarle regalos, los cuales la cantante presumió en su cuenta de Instagram. “Miren cómo me voy de Huánuco, espectacular recibimiento y con todos estos regalitos, lindos, hermosos, me encanta. Me voy feliz, gracias”, expresó la cumbiambera.

Esta publicación llegó poco después de que Pamela Franco eliminara todas las fotos en las que aparecía junto a su pareja, el futbolista Christian Cueva, de sus redes sociales. La decisión estaría relacionada con las declaraciones de Pamela López, madre de los hijos del popular 'Aladino', quien afirmó que el jugador intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Paul Michael mientras habría estado en estado de ebriedad. Este hecho, aparentemente, no habría sido del agrado de la cumbiambera, lo que la llevó a borrar todo rastro del futbolista en sus plataformas digitales.

PUEDES VER: Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: 'Debe estar sufriendo'

lr.pe

Pamela Franco comparte regalos en su viaje a Huánuco tras decisión de Christian Cueva

Pamela Franco se presentó el 13 de agosto en la serenata a Huánuco, donde interpretó sus mejores éxitos junto a su orquesta. En medio de la polémica por las acusaciones de Pamela López a Christian Cueva, sobre supuestas llamadas a Paul Michael, la cantante llamó la atención al compartir en su Instagram varios regalos que recibió, entre ellos rosas, peluches, perfumes y otros detalles.

Lo que también generó comentarios fue que estas publicaciones llegaron después de que la cumbiambera borrara todas las fotografías junto al futbolista de Emelec de Ecuador, con quien mantiene una relación de más de un año tras la separación del futbolista de Pamela López, madre de sus hijos.

PUEDES VER: Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

lr.pe

Las presuntas llamadas Christian Cueva en estado de ebriedad a Paul Michael

Pamela López aseguró que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz del futbolista, aparentemente en estado de ebriedad. Según su versión, esto confirmaría la intención directa de contacto por parte del futbolista. Además, recalcó que Paul Michael no tiene ningún tipo de vínculo personal o profesional con 'Aladino' ni con su entorno, por lo que cuestionó el motivo de que se haya conseguido su número.

Ante estas declaraciones, Christian Cueva negó de forma categórica las acusaciones de su exesposa. A través de Instagram, calificó la situación como una difamación y anunció que tomará acciones legales para proteger su nombre, dejando claro que, según él, lo dicho por la trujillana no es cierto.

Notas relacionadas
Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

LEER MÁS
Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: "Debe estar sufriendo"

Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: "Debe estar sufriendo"

LEER MÁS
Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

LEER MÁS
Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: "Debe estar sufriendo"

Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: "Debe estar sufriendo"

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS
Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS
Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López y exige rectificación en 48 horas tras negar acusaciones sobre llamada a Paul Michael

Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López y exige rectificación en 48 horas tras negar acusaciones sobre llamada a Paul Michael

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro 'grita' su amor por Jefferson Farfán pese a polémicas confesiones de Samahara Lobatón sobre el futbolista

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

Espectáculos

Xiomy Kanashiro 'grita' su amor por Jefferson Farfán pese a polémicas confesiones de Samahara Lobatón sobre el futbolista

Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

EN VIVO | Martín Vizcarra es trasladado al penal Barbadillo para cumplir prisión preventiva de 5 meses

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota