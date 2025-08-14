Pamela Franco tuvo una presentación en Huánuco, donde fue recibida con gran cariño por sus seguidores. Los fans no dudaron en entregarle regalos, los cuales la cantante presumió en su cuenta de Instagram. “Miren cómo me voy de Huánuco, espectacular recibimiento y con todos estos regalitos, lindos, hermosos, me encanta. Me voy feliz, gracias”, expresó la cumbiambera.

Esta publicación llegó poco después de que Pamela Franco eliminara todas las fotos en las que aparecía junto a su pareja, el futbolista Christian Cueva, de sus redes sociales. La decisión estaría relacionada con las declaraciones de Pamela López, madre de los hijos del popular 'Aladino', quien afirmó que el jugador intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Paul Michael mientras habría estado en estado de ebriedad. Este hecho, aparentemente, no habría sido del agrado de la cumbiambera, lo que la llevó a borrar todo rastro del futbolista en sus plataformas digitales.

Pamela Franco comparte regalos en su viaje a Huánuco tras decisión de Christian Cueva

Pamela Franco se presentó el 13 de agosto en la serenata a Huánuco, donde interpretó sus mejores éxitos junto a su orquesta. En medio de la polémica por las acusaciones de Pamela López a Christian Cueva, sobre supuestas llamadas a Paul Michael, la cantante llamó la atención al compartir en su Instagram varios regalos que recibió, entre ellos rosas, peluches, perfumes y otros detalles.

Lo que también generó comentarios fue que estas publicaciones llegaron después de que la cumbiambera borrara todas las fotografías junto al futbolista de Emelec de Ecuador, con quien mantiene una relación de más de un año tras la separación del futbolista de Pamela López, madre de sus hijos.

Las presuntas llamadas Christian Cueva en estado de ebriedad a Paul Michael

Pamela López aseguró que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz del futbolista, aparentemente en estado de ebriedad. Según su versión, esto confirmaría la intención directa de contacto por parte del futbolista. Además, recalcó que Paul Michael no tiene ningún tipo de vínculo personal o profesional con 'Aladino' ni con su entorno, por lo que cuestionó el motivo de que se haya conseguido su número.

Ante estas declaraciones, Christian Cueva negó de forma categórica las acusaciones de su exesposa. A través de Instagram, calificó la situación como una difamación y anunció que tomará acciones legales para proteger su nombre, dejando claro que, según él, lo dicho por la trujillana no es cierto.