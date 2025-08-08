HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tilsa Lozano se quiebra en vivo por violencia física que vivió Suheyn Ciprani de niña: "¿Cómo una madre puede ser capaz?"

En 'El valor de la verdad', Suheyn Cipriani revelará los abusos que sufrió a manos de su madre. Su testimonio conmovió a Tilsa Lozano, quien no pudo evitar pensar en su propia hija.

Suheyn Cipriani aparecerá en 'El valor de la verdad' el domingo 10 de agosto.
Suheyn Cipriani aparecerá en 'El valor de la verdad' el domingo 10 de agosto.

La participación de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' ha provocado un remezón en la farándula nacional. En el avance del programa conducido por Beto Ortiz, la modelo expone fuertes episodios de violencia que vivió a manos de su madre cuando era niña. El testimonio de la exparticipante de Miss Perú conmocionó a los usuarios en las redes sociales y a diversos personajes del medio, entre ellos Tilsa Lozano, quien se mostró visiblemente afectada y no pudo evitar pensar en su propia hija.

"¿Cómo una madre puede ser capaz?", expresó con la voz entrecortada la conductora de 'La noche manda' de Willax. Sus compañeros Ric La Torre y Tracy Zahory se sumaron a la indignación y mostraron su apoyo a Suheyn, quien será la próxima invitada de 'EVDLV' este domingo 10 de agosto.

Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': dónde ver las confesiones de la modelo sobre el cantante César Vega

lr.pe

Tilsa Lozano reacciona al testimonio de Suheyn Cipriani

Tilsa Lozano se mostró profundamente afectada en 'La noche manda' al escuchar el testimonio de Suheyn Cipriani. "Se me corta la voz porque me imagino a una niña de 7 u 8 años pasando por esta situación y veo a mi hija. No puedo entender cómo una madre puede ser capaz de una cosa así", expresó.

Más adelante, la exintegrante de Las Vengadoras agregó, aún con la voz entrecortada: "Me imagino a mis hijos en esa situación. ¿Estrangular a tu propia hija? ¿Hay algo en esta vida que pueda ser peor que agredir a tu propio hijo de esta manera? Creo que realmente no existe”.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo con Suheyn Cipriani?

lr.pe

Las fuertes revelaciones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'

En el adelanto del programa, Suheyn Cipriani compartió uno de los episodios más dolorosos de su niñez. Según relató, cuando tenía entre 7 y 8 años, vivió fuertes episodios de violencia a manos de su madre. "Ella me tenía del cuello, ya veía negro casi. Escuché la voz de mi abuela de lejos: '¿Qué le estás haciendo? Suelta a la bebé, ¿qué te pasa?'", narró entre lágrimas.

La modelo también confesó el miedo constante que sentía en ese entonces. "Me quería morir, no encontraba luz al final de todo lo que pasaba. Era mucho. Mi mamá me golpeaba muy fuerte, me golpeaba casi hasta perder el conocimiento", reveló. Su testimonio fue calificado como "una película de terror" por Beto Ortiz. El conductor también manifestó, conmocionado: "Tenías 7 años y te estaban acusando de robarle el marido a tu madre; vamos a decirlo crudamente".

En 'El valor de la verdad' en vivo, Suheyn también expondrá imágenes inéditas de la agresión que sufrió por parte del salsero César Vega, el padre de su hija.

