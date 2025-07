Gino Assereto sorprendió en redes sociales al compartir un emotivo mensaje luego de que se confirmara el fin de su relación con María José Vigil, más conocida como Majo con Sabor. “A veces la vida no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer”, se puede leer en el mensaje que dejó el exchico reality en una historia de Instagram.

Este viernes 25 de julio, Majo publicó un comunicado en el que anunciaba oficialmente el término de su vínculo con Assereto, tras seis meses de relación. La noticia llegó luego de que surgieran rumores de distanciamiento entre ambos, especialmente porque la influencer y cocinera no asistió al estreno de la obra teatral ‘Caballeros, el show’, en la que participa el modelo.

Mensaje de Gino Assereto. Foto: Instagram

Gino Assereto deja conmovedor mensaje tras el anuncio de Majo con Sabor sobre el fin de su relación

Aunque Gino Assereto no se ha pronunciado directamente sobre el fin de su relación con la influencer Majo con Sabor, ha compartido en redes sociales una reflexión que deja entrever cómo enfrenta este momento personal.

A través de sus historias de Instagram, la expareja de Jazmín Pinedo expresó que está tomando esta etapa como una oportunidad para aprender y mantener la fe. “Cada prueba tiene un propósito, cada tropiezo una enseñanza, y cada día una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Confía en el proceso, agradece el presente y nunca dejes de avanzar con fe”, escribió, acompañando su mensaje con un emoji de corazón morado.

Majo con Sabor revela si el motivo de su separación fue Jazmín Pinedo

La influencer Majo con Sabor estuvo en el pódcast 'Doble sentido' , conducido por Onelia Molina y Patricio Parodi, en donde confirmó el final de su relación con Gino Assereto. La chef y empresaria reveló que la ruptura se dio el lunes 21 de julio y fue una decisión tomada en conjunto. “Lo bueno es que no fue por algo malo, fue una decisión mutua. El amor sigue, no se ha acabado. El amor va a estar siempre porque no se acabó porque no hay amor, sino porque estamos en caminos distintos. Ambos tenemos otros objetivos en la vida. Y para qué seguir tratando de encaminar en un lugar donde no podemos encaminarnos”, comentó Vigil.

Además, aclaró que Jazmín Pinedo no estuvo involucrada en el rompimiento, luego de varios rumores que indicaban que el exchico reality seguía enamorado de la madre de su hija. “No tendría que tener problema con ella, porque no es mi época (...) Lo digo para que no todo se vayan hacia él y digan que él la malogro. Él no ha hecho nada. Él está en otro proceso distinto que el mío. Por eso tomamos la decisión de dejarlo y no es por ese tema (Jazmín Pinedo) para que lo tengan claro”, mencionó Majo con Sabor.