Durante la emisión en vivo de 'Ponte en la cola', programa que conducen Ricardo Rondón y Michelle Soifer, la cantante respondió a su compañero con denunciarlo. Esto, debido a que el presentador le recordó que Gino Assereto, que ha retomado su relación con la influencer 'Majo con Sabor', fue pareja de la ex chica reality.

"Te va a caer tu carta notarial" dijo la popular 'Michi'. Ella no se esperaba que alguien recordara su breve romance con él, lo que motivó su comentario. Sin embargo, se trató de una broma del momento, ya que le preguntaron por su opinión de que su 'ex' haya vuelto con la influencer, comentando que se siente muy feliz por la reconciliación. Además, le respondió la burla a Ricardo Rondón, diciendo que es un dinosaurio.

¿Cómo amenazó Michelle Soifer a Ricardo Rondón en vivo?

Durante un segmento del programa, la dupla fue visitada por Flor Ortola, una modelo que es cercana a varias personas de la farándula. Ella llegó a participar de una sección romántica del espacio, esta vez, comentando sobre aquellas parejas que se reconciliaron y volvieron a estar juntos. Tras hablar sobre Mario Irivarren y Onelia Molina, le tocó al turno a Gino Assereto y a 'Majo con sabor'. La invitada le pidió a Michelle su opinión, antes de brindar la propia.

"Qué vas a decir pues, si es tu ex. Qué vas a decir", interrumpió Ricardo Rondón el inicio de la participación de Michelle Soifer. Sorprendida, la cantante le respondió a su compañero: "Te va a caer tu carta notarial". Quien también no esperaba esa respuesta fue Flor Ortola, que no sabía que Gino fue pareja de la conductora. Sin embargo, tanto la modelo como el presentador enfatizaron en que se trataba de una relación antigua, llamándola dinosaurio. "Tu eres el dinosaurio", respondió la ex chica reality.

¿Qué dijo Michelle Soifer de la reconciliación de Gino Assereto y 'Majo con Sabor'?

Sin embargo, Michelle solo tuvo buenos comentarios para la reconciliación entre su antiguo compañero y la influencer. "Me encanta que hayan regresado porque se les vio un semblante diferente", confesó Soifer. Asimismo, aseguró que fue fiel testigo del inicio del amor entre la pareja, y sabe que los sentimientos entre ambos son sinceros.

Gino Assereto y Michelle Soifer fueron vinculados sentimentalmente cuando compartieron pantalla en 'Esto es guerra'. Se les veía muy unidos y hasta el chico le dedicó una canción que cantó en vivo a 'Michi', en lo que parecía una bonita relación. Pero, ninguno confirmó nada y, poco tiempo después, él iniciaría su relación con Jazmín Pinedo, con quien tiene una hija.