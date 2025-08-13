HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Espectáculos

Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

La cantante no dejó pasar que su compañero recordara un vínculo sentimental con su antiguo compañero de 'Esto es guerra'

Michelle Soifer no dudó en amenazar con denunciar a Ricardo Rondón al recordar que Gino Assereto salió con ella.
Michelle Soifer no dudó en amenazar con denunciar a Ricardo Rondón al recordar que Gino Assereto salió con ella. | Foto: Composición LR / Latina

Durante la emisión en vivo de 'Ponte en la cola', programa que conducen Ricardo Rondón y Michelle Soifer, la cantante respondió a su compañero con denunciarlo. Esto, debido a que el presentador le recordó que Gino Assereto, que ha retomado su relación con la influencer 'Majo con Sabor', fue pareja de la ex chica reality.

"Te va a caer tu carta notarial" dijo la popular 'Michi'. Ella no se esperaba que alguien recordara su breve romance con él, lo que motivó su comentario. Sin embargo, se trató de una broma del momento, ya que le preguntaron por su opinión de que su 'ex' haya vuelto con la influencer, comentando que se siente muy feliz por la reconciliación. Además, le respondió la burla a Ricardo Rondón, diciendo que es un dinosaurio.

PUEDES VER: ‘Majo con Sabor’ sorprende al revelar su reconciliación con Gino Assereto tras inesperada ruptura: "Estar con él es tranquilidad"

lr.pe

¿Cómo amenazó Michelle Soifer a Ricardo Rondón en vivo?

Durante un segmento del programa, la dupla fue visitada por Flor Ortola, una modelo que es cercana a varias personas de la farándula. Ella llegó a participar de una sección romántica del espacio, esta vez, comentando sobre aquellas parejas que se reconciliaron y volvieron a estar juntos. Tras hablar sobre Mario Irivarren y Onelia Molina, le tocó al turno a Gino Assereto y a 'Majo con sabor'. La invitada le pidió a Michelle su opinión, antes de brindar la propia.

"Qué vas a decir pues, si es tu ex. Qué vas a decir", interrumpió Ricardo Rondón el inicio de la participación de Michelle Soifer. Sorprendida, la cantante le respondió a su compañero: "Te va a caer tu carta notarial". Quien también no esperaba esa respuesta fue Flor Ortola, que no sabía que Gino fue pareja de la conductora. Sin embargo, tanto la modelo como el presentador enfatizaron en que se trataba de una relación antigua, llamándola dinosaurio. "Tu eres el dinosaurio", respondió la ex chica reality.

PUEDES VER: Majo con sabor confiesa si Jazmín Pinedo fue la razón de su ruptura con Gino Assereto: “¿Por qué tengo que meterme yo?”

lr.pe

¿Qué dijo Michelle Soifer de la reconciliación de Gino Assereto y 'Majo con Sabor'?

Sin embargo, Michelle solo tuvo buenos comentarios para la reconciliación entre su antiguo compañero y la influencer. "Me encanta que hayan regresado porque se les vio un semblante diferente", confesó Soifer. Asimismo, aseguró que fue fiel testigo del inicio del amor entre la pareja, y sabe que los sentimientos entre ambos son sinceros.

Gino Assereto y Michelle Soifer fueron vinculados sentimentalmente cuando compartieron pantalla en 'Esto es guerra'. Se les veía muy unidos y hasta el chico le dedicó una canción que cantó en vivo a 'Michi', en lo que parecía una bonita relación. Pero, ninguno confirmó nada y, poco tiempo después, él iniciaría su relación con Jazmín Pinedo, con quien tiene una hija.

Notas relacionadas
‘Majo con Sabor’ sorprende al revelar su reconciliación con Gino Assereto tras inesperada ruptura: "Estar con él es tranquilidad"

‘Majo con Sabor’ sorprende al revelar su reconciliación con Gino Assereto tras inesperada ruptura: "Estar con él es tranquilidad"

LEER MÁS
Gino Assereto publica emotivo mensaje tras su separación de Majo con Sabor: “A veces la vida no nos da lo que queremos”

Gino Assereto publica emotivo mensaje tras su separación de Majo con Sabor: “A veces la vida no nos da lo que queremos”

LEER MÁS
Majo con sabor confiesa si Jazmín Pinedo fue la razón de su ruptura con Gino Assereto: “¿Por qué tengo que meterme yo?”

Majo con sabor confiesa si Jazmín Pinedo fue la razón de su ruptura con Gino Assereto: “¿Por qué tengo que meterme yo?”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Alexandra Hörler confiesa que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler confiesa que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS
Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

LEER MÁS
Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Viralizan imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda en una clínica de fertilidad tras crecientes rumores de embarazo

Viralizan imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda en una clínica de fertilidad tras crecientes rumores de embarazo

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Espectáculos

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Imitador de Ferxxo de 'Yo Soy' acusa al programa de humillarlo para aumentar el rating: "No soy el primero"

Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: "No sabía de su existencia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota