Tras la reaparición de Angie Jibaja en la televisión chilena, todo indicaba que la peruana había superado sus adicciones y logrado un acercamiento con sus hijos. Sin embargo, Romina Gachoy dio a conocer unos preocupantes audios que la exmodelo le mandó al primogénito de Jean Paul Santa María. Tras esta nueva polémica, el cantante se animó a romper su silencio.



El último martes 15 de julio, Jean Paul Santa María apareció en el programa ‘América hoy’, donde contó que se había callado porque enfrenta un proceso legal. Sin embargo, al ver que sus hijos se han visto afectados por la supuesta recaída de Angie Jibaja, él decidió romper su silencio. “Mi prioridad va a ser velar por el bienestar de ellos”, dijo.

Jean Paul Santa María no cree en el cambio de Angie Jibaja



Jean Paul Santa María manifestó que su hijo no tomó de la mejor manera los audios que le envió su madre, por lo que quiso grabar un video para revelar que no quiere más contacto con la figura de Chollywood y que ni Romina ni su padre son los culpables. Sin embargo, él no va a permitir que se exponga. “Somos su familia. No es justo, hasta cuándo van a seguir especulando y diciendo cosas que no son”, dijo.



Por otro lado, Santa María indicó que hay muchas personas que han tenido adicciones, pero lo han superado. “Si tus hijos no son un motor y motivo para realmente dar un giro de 360 grados a tu vida. Mis hijos no son una pastilla”, añadió.

Romina Gachoy defiende su rol de madre: “No soy el reemplazo de nadie”



Mientras Jean Paul se mostraba muy reacio en creer en el cambio de Jibaja, la que sí tendió puentes de diálogo fue Romina Gachoy. Sin embargo, ante el nuevo incidente, se mostró muy decepcionada. “Lo qué sí necesitamos desde hace muchos años es que se rehabilite y no pasa. En estos momentos todo está terrible. Me apena porque yo siempre intento hacer todo para poder unir, para poder mediar, pero es una decepción total”, mencionó.

Por otro lado, la uruguaya defendió su rol como madre y si bien ella no los trajo al mundo, los quiere como si lo fuera. Además, le hizo una advertencia a la ‘Chica de los tatuajes’. “Yo no habré tenido en mi vientre a los chicos, pero son mis hijos de corazón. Soy la mamá que ellos escogieron con el alma para cuidarlos y no siendo el reemplazo de nadie, sino desde mi lugar. Yo siempre voy a estar para protegerlos, para cuidarlos y proteger la paz que tiene. Si va a truncar eso se las va a ver conmigo”, remarcó.