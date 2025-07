Angie Jibaja se quiebra en vivo al revelar que le quitaron a sus hijos y no los ve desde hace 4 años: “Se los dejé a mi hermana”

Angie Jibaja reapareció en la televisión chilena al ser entrevistada por el programa ‘Primer Plano’, del canal Chilevisión. Durante la entrevista, la exmodelo y actual integrante de los Testigos de Jehová, se quebró en vivo al revelar que le quitaron a sus hijos y que no los ve desde el 27 de marzo de 2021. Ella contó cómo ocurrieron los hechos y compartió el duro momento que vive desde entonces.

"A mí me sugirieron (los del Ministerio de Familia) que yo haga un tratamiento psicológico por lo de mi abuela y porque yo también les comenté que había recaído por unos días. Entonces fui donde mi hermana, mi única familia en Lima para dejarles a mis hijos y entonces me interné y cuando salí, me doy con la sorpresa que me habían quitado a mis hijos por desprotección familiar. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, los concreté, salgo y me dicen eso”, aseguró con la voz entrecortada.

Angie Jibaja relató los problemas que enfrenta con su expareja Jean Paul Santa María

Durante la conversación con ‘Primer Plano’, Angie Jibaja habló de la difícil situación que vive con Jean Paul Santa María, padre de sus dos hijos, a quienes no ve desde hace cuatro años. “Desde el 27 de marzo del 2021 que no los he vuelto a ver, yo no lo he visto, no porque esté mal, es porque estoy viendo temas legales con el padre de mis hijos”, explicó.

La exmodelo afirmó que siempre quiso mantener la fiesta en paz con su expareja, a pesar del pasado complicado que compartieron. “Yo siempre quise llevar la fiesta en paz y realmente todo lo que pasé con él y de negarlos públicamente, yo le di la oportunidad de que él forjara una relación con sus hijos”, comentó.

Actualmente, los menores viven con Santa María y su esposa, Romina Gachoy, quienes asumieron su crianza. Angie, ahora alejada de los escándalos y residiendo en Chile, afirmó que su mayor deseo es volver a estar con ellos. “Según él, mis hijos no me querían y los últimos resultados dicen que cuando estos estaban conmigo estaban bien”, concluyó la ‘chinita’.

Angie Jibaja confiesa que Romina Gachoy la felicitó

Durante la entrevista con el programa chileno, Angie Jibaja contó emocionada que recibió un inesperado mensaje de Romina Gachoy, actual esposa de Jean Paul Santa María. Según relató, Romina la felicitó por el cambio que ha logrado en su vida y le expresó que quizá ya era momento de volver a tener contacto con sus hijos.

“Se comunicó conmigo la esposa del papá de mis niños para felicitarme, para decirme que estaba feliz, que me veía bien, que creía que ya era momento de que pudiera hablar con ellos, porque según ellos yo siempre estuve mal”, reveló Angie conmovida.

Pese a ese gesto, confesó que el acercamiento aún no se ha concretado, pero mantiene la esperanza de poder reencontrarse pronto con sus pequeños.