Antonio Pavón será el nuevo participante de 'El valor de la verdad' en vivo este domingo 6 de julio, donde responderá fuertes preguntas sobre los momentos más polémicos de su vida amorosa y su trayectoria en la farándula peruana. Las confesiones del modelo y presentador español prometen generar un nuevo revuelo en el mundo del espectáculo local.

Durante la emisión conducida por Beto Ortiz, el ex torero responderá preguntas sobre su vínculo con Sheyla Rojas, madre de su hijo, y sobre la presunta infidelidad que habría cometido con la modelo Andrea San Martín. También abordará supuestos romances con otras figuras de la farándula peruana, como Paula Manzanal y el Zorro Zupe, entre otros. Además, hablará de temas sensibles relacionados con su vida personal, incluyendo aspectos de su paternidad.

Las preguntas a Antonio Pavón en 'El valor de la verdad'

Antonio Pavón se sometió al temido polígrafo y enfrentará un riguroso cuestionario en la próxima edición de 'El valor de la verdad', que será transmitida por Panamericana Televisión. Durante el programa, revelará detalles de su vida amorosa y personal a través de sus respuestas. Uno de los temas que más expectativa ha generado en los avances es la pregunta sobre un posible romance con Ricardo Zúñiga, más conocido como Zorro Zupe, una de las figuras más polémicas de la televisión peruana.

“Eso fue una noche de juerga, lujuria y... Mi etapa de soltero la he disfrutado muchísimo, las he vivido… (No lo dudo)”, respondió el español en el adelanto del programa, dejando abierta la interpretación del público.

Entre las preguntas que se han adelantado y que Antonio Pavón deberá responder, figuran las siguientes:

¿Le fuiste infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín?

¿Arriesgaste la vida por tu hijo?

¿Tuviste un affaire con el Zorro Zupe?

¿Has dejado de ser mujeriego?

¿Tuviste un affaire con Paula Manzanal?

¿Has estado con más de 1,000 mujeres?

Antonio Pavón y la supuesta infidelidad a Sheyla Rojas

En otro de los momentos más comentados de Antonio Pavón en 'El valor de la verdad', el español responderá una pregunta sobre una presunta infidelidad a Sheyla Rojas, madre de su hijo, con la modelo Andrea San Martín. Pavón dará detalles de un supuesto encuentro íntimo con la exchica reality e incluso admitiría que habría desarrollado sentimientos por ella. “Sí, sí. Me subí encima del mueble, le hice el salto del tigre, le hice de todo, empecé a sentir amor”, confesó. Ante esta declaración, Beto Ortiz le preguntó si eso significa que, en realidad, nunca estuvo enamorado de Sheyla, dejando la respuesta sin resolver y generando aún más expectativa.

Pavón también dejará ver su lado más humano al referirse a la discapacidad de su hijo, fruto de su relación con Sheyla. A punto de llorar, el ex torero expresa el dolor que sintió al estar separado de él por un largo periodo. “Hasta que este niño yo lo vea andando, no voy a parar (...) Eso fue lo peor que me ha podido pasar en la vida, estar separado de mi hijo un año y medio”, comentó con la voz entrecortada.

Finalmente, se ha confirmado que Joi Sánchez, actual pareja y prometida de Antonio Pavón, también estará presente durante la emisión. Ella ocupará el sillón blanco como invitada especial, acompañándolo mientras revela algunas de las confesiones más íntimas y controversiales de su vida.