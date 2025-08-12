Mauri Stern lanza duro comentario a imitador en 'Yo soy' y redes estallan: "Frío de fríos"

Sin pelos en la lengua. El cantante mexicano Mauri Stern no dudó en criticar duramente a un imitador que pasaba por el casting de 'Yo soy'. Para el ex integrante de Magneto, la participación del abogado que cantaba como 'Leonardo Favio' no estuvo a la altura de la competencia, haciendo notar su disgusto de tal manera, que dejó sorprendidos a Jely Reátegui y Ricardo Morán, sus compañeros jurados.

"La verdad es que no quiero ser cruel contigo" inicia el comentario de Stern, tras detener la interpretación de 'Ella ya me olvidó'. 'Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo', continuó el mexicano, dejando boquiabiertos a los demás jurados de 'Yo soy', que no sabían cómo reaccionar ante el crudo comentario que lanzó. El video del momento, subido a TikTok, ha sido criticado por los usuarios, que califican al artista como: "Frío de fríos".

¿Cómo fue el duro comentario que lanzó Mauri Stern a un imitador en 'Yo soy'?

Todo inició con la participación de Giovanni Castillo, un abogado que se acercó a los estudios de 'Yo soy' para imitar al cantante argentino Leonardo Favio. Desde el principio, Mauri Stern se mostró reacio a su participación, ya que el participante cantó una parte '40 grados' canción de Magneto, grupo al que perteneció el jurado mexicano. Sin embargo, la corta interpretación no pareció ser de su agrado, ya que comentó: "Cuidado. Es una buena canción mal cantada".

Según dejaron ver los jurados, el participante no dio una buena presentación: Ricardo Morán detuvo la canción, criticó que inició a destiempo, negándole la oportunidad de pasar a la siguiente fase. Después le tocó el turno a Mauri Stern, que inició su crítica diciendo que no sería cruel, pero lanzando un duro comentario: "Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta de ahí para mejorar", sentenció. Así, también se animó a decir que sin trabajo duro, era imposible que siga adelante: "Ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo", finalizó.

Los demás jurados intentaron llevar por el lado humorístico el momento. Ricardo Morán imitó una llamada a Carlos Alcántara, jurado que era reemplazado por Stern en aquel casting, para que regresara pronto al espacio. Incluso Franco Cabrera, conductor del espacio, se animó a preguntar: "¿Cómo sería si fuera cruel?". Finalmente, para sorpresa de nadie y con 'mucho cariño', el mexicano rechazó el casting del participante, quedándose fuera del reality.

¿Qué dicen los comentarios de la cruda crítica de Mauri Stern?

El video, que ya tiene más de 70 mil vistas en TikTok, tiene comentarios que apoyan al imitador, destacando que sí encontraron un parecido con la voz de Leonardo Favio y criticando la dureza de Stern, calificándolo como poco amigable y nada empático. "Qué malo Mauri, no te conocí así" y "Hay formas más humanas de decir las cosas" son algunas opiniones que dejaron los usuarios frente a tan dura crítica.

El participante fue entrevistado luego de su casting por el programa. Para él, Stern tendría un 'problema' con los abogados, lo que explica por qué fue tan duro con su participación. Sin embargo, destacó que el artista podrá ser bueno en su rubro, pero él se considera un buen hombre de leyes, concluyendo su paso por el reality de canto. "Por mí, está bien", finalizó Castillo.