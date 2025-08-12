HOYSuscripcion LR Focus

Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

El conductor Gian Piero Díaz no pasó por alto la reacción de Renzo Schuller y dejó clara su postura frente a la incomodidad de su compañero tras su regreso a 'Esto es guerra'.

Renzo Schuller se reencontró con Gian Piero Díaz tras 7 años de distanciamiento. Foto: composición LR/difusión
Renzo Schuller se reencontró con Gian Piero Díaz tras 7 años de distanciamiento. Foto: composición LR/difusión

El esperado regreso de Gian Piero Díaz a 'Esto es guerra' (EEG) generó tensión tras reencontrarse luego de 7 años distanciamiento con su compañero Renzo Schuller. Durante la emisión del programa, el exconductor de 'Combate' respondió con firmeza a las expresiones de incomodidad que dejó entrever su colega. “Ya no es un tema que depende de mí, es un tema que maneja producción siempre y ha sido así. Lamentablemente, la sorpresa es parte del concepto reality, y sea A, B, C o D, igual te va a caer la sorpresa. Yo entiendo la incomodidad y el malestar en algún momento, pero es así, no queda otra”, afirmó. 

El reencuentro de ambas figuras de la televisión peruana, que en el pasado compartieron conducción en 'Combate', puso en evidencia que la química en pantalla no es la misma de antes.

PUEDES VER: Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: 'Pero no pareces'

Gian Piero responde fuerte luego de que Renzo expresó su incomodidad por regresar a 'EEG'

La llegada de Gian Piero Díaz a 'EEG' fue presentada como uno de los momentos más esperados de la temporada. Sin embargo, las cámaras captaron gestos y reacciones de Renzo Schuller que evidenciaban cierto malestar. Este detalle no pasó desapercibido para la audiencia ni para el propio conductor de Willax, quien decidió pronunciarse para 'Más espectáculos'.

“Es así, no queda otra”, dijo el conductor, en alusión directa a la incomodidad de su compañero. Gian Piero Díaz dejó claro de que su regreso es una decisión tomada por la producción y que, más allá de cualquier diferencia personal, lo importante es sacar adelante el programa.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

La reacción de Renzo Schuller al ver a Gian Piero Díaz en 'EEG'

Renzo Schuller señaló que, aunque el reencuentro con Gian Piero Díaz fue positivo, le hubiera gustado ser informado con anticipación sobre su regreso a 'Esto es guerra'. Comentó que la falta de aviso por parte de la producción afectó su preparación para el programa y generó cierta incomodidad, aunque dejó claro que no existió conflicto con su compañero.

El hecho evidenció la importancia de mantener una buena comunicación en programas en vivo, donde cada detalle influye en la dinámica y el trabajo en equipo. Schuller aclaró que su malestar no estaba dirigido a Díaz, sino a la producción, responsable de no notificarle a tiempo sobre la incorporación.

