Allison Pastor y Erick Elera interactuaron con sus seguidores a través de la caja de preguntas de Tiktok. Allí, una usuaria les consultó qué edad tenían cada uno: "En la actualidad, ¿Cuántos años tienes tú y Erick?". La modelo no se hizo problemas en hablar por primera vez del tema y reveló que tiene 30 años, mientras que el popular Joel Gonzales de ‘Al fondo hay sitio’ cuenta con 42.

La respuesta desató revuelo en redes sociales, ya que pocos imaginaban que la pareja de esposos tenía esas edades y que la diferencia entre ambos era de 12 años. Incluso, muchos usuarios pensaron que Allison Pastor era mucho mayor que Erick Elera. "Pensé que tenía más y Erick no parece de esa edad", opinó una cibernauta.

Usuarios en shock al enterarse de las edades de Allison Pastor y Erick Elera

Allison Pastor y Erick Elera se han vuelto virales tras compartir un video en el que revelaron sus edades y la diferencia de años entre ambos. Ante la pregunta de un usuario, la modelo habló por primera vez del tema.

"Yo voy a cumplir 30, ¿y tú mi amor?", expresó Allison mirando a su esposo para que respondiera. "Yo voy a cumplir..." intentó decir el popular ‘cara de pez’, evitando dar su edad, pero su esposa lo expuso entre risas: "¡42! ¡Dilo! 42", señaló, añadiendo: "No parece, mi esposito".

La reacción de los usuarios fue de sorpresa total, ya que muchos no imaginaban que Erick Elera fuera 12 años mayor que Allison Pastor, quien anteriormente tuvo un paso por 'Esto es Guerra'.

"Pensé que tenía más y Erick no parece de esa edad", "No pareces de 30", "Pero ella parece mayor", "Pensé que era al revés", "Imposible", "Pensé que estaba por los 40", "Erick se ve más joven", "¿30? Yo pensé que Allison tenía 35, por ahí. Se ve joven, Erick, le está robando la juventud", "Creí que tenía 37 años y que Erick tenía 35", fueron algunos de los cientos de comentarios que se hizo en la publicación de la pareja.

¿Cómo nació el amor entre Allison Pastor y Erick Elera?

Todo inicio en los pasillos de América Televisión. Erick Elera era una de las estrellas de ‘Al fondo hay sitio’ y Allison Pastor tenía un papel secundario en la serie. Sin embargo, eso no evito que el ‘cara de pez’ se enamore de la modelo. La modelo contó que estuvo 2 años choteándolo hasta que en 2016 decidió darle una oportunidad y oficializaron su relación. Él tenía 37 en ese entonces y ella 21.

Dos años después, 2018, se convertirían en padres del pequeño Lucas, por lo que decidieron dar el siguiente paso en la relación y se casaron el 31 de agosto de 2019. Actualmente, son una de las parejas más estables de la televisión peruana.