HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Espectáculos

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

La periodista Daniella Cilloniz afirmó que el distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se originó porque este último cambió notablemente tras casarse con Alexandra Morales.

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se reencontraron después de 6 años distanciados. Foto: Composición LR/Difusión
Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se reencontraron después de 6 años distanciados. Foto: Composición LR/Difusión | difusión

La periodista Daniela Cilloniz contó en el pódcast ‘Ollapresión’ que uno de los motivos del distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller habría sido el matrimonio de este último con Alexandra Morales. Según contó, tuvo una conversación con el popular ‘Pipi’, quien le comentó que su entonces amigo cambió mucho a raíz de su relación. “Lo que me contó Piero es que Renzo Schuller cambió muchísimo cuando se casó. La mujer de Renzo parece que era una persona problemática”, afirmó.

El pasado martes 5 de agosto, ambos conductores, recordados por su etapa en 'Combate', protagonizaron un emotivo reencuentro durante el inicio de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, luego de seis años distanciados. Cabe recordar que la ruptura de su dupla televisiva se produjo en 2019, cuando Gian Piero Díaz se unió al reality de América Televisión.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz impacta al revelar qué le dijo a Renzo Schuller al oído tras volver a 'Esto es guerra': 'Ese par de…'

lr.pe

¿Por qué se distanciaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Daniella Cilloniz contó que, durante un corte comercial en el programa ‘Entrometidos’, donde participa ocasionalmente como panelista, aprovechó para preguntarle a Gian Piero Díaz sobre el final de su amistad con Renzo Schuller, ya que ambos eran considerados una de las duplas más exitosas de la televisión peruana.

Según relató, el conductor le explicó que el distanciamiento se debió a la influencia de Alexandra Morales, hija del primer esposo de Jessica Newton y padre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, con quien Renzo se casó en 2013. “Gian Piero me dijo ‘yo con mi mujer siempre fui el mismo antes y después’ (…) y que Renzo cambió mucho a raíz de la influencia de su esposa y ya no era el mismo. Me dijo que ya no podían ser amigos porque él era otra persona (…) A veces, cuando no tienes una buena mujer al lado, te aleja de tu familia y tus amigos”, relató la periodista.

Por su parte, el exreportero de ATV Christian Bayro recordó que, cuando volvió a cruzarse con Gian Piero Díaz tras su ingreso a ‘Esto es guerra', este le hizo una seña como diciendo que “tenía que comer”. Según Bayro, esa fue una clara señal de que la decisión de unirse al reality fue más una necesidad laboral que una cuestión personal.

El periodista también remarcó que el pacto que mantenían Díaz y Schuller de siempre trabajar como dupla se rompió después de dejar el éxito de ‘Combate’. “Estos tratos son bonitos cuando estás arriba, pero cuando no te llaman, cuando no llaman las empresas. Todo es bonito cuando estás en tele”, comentó.

Notas relacionadas
Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

LEER MÁS
¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? La verdad detrás de su distanciamiento

¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? La verdad detrás de su distanciamiento

LEER MÁS
Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

LEER MÁS
Melissa Klug se muestra emocionada por importante logro académico de su hija con Abel Lobatón y lo presume: "Vamos por ese sueño"

Melissa Klug se muestra emocionada por importante logro académico de su hija con Abel Lobatón y lo presume: "Vamos por ese sueño"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Johana Cubillas envía fuerte comentario a Macarena Vélez y arremete contra Juan Ichazo: “Es un mal padre”

Johana Cubillas envía fuerte comentario a Macarena Vélez y arremete contra Juan Ichazo: “Es un mal padre”

LEER MÁS
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota