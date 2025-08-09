La periodista Daniela Cilloniz contó en el pódcast ‘Ollapresión’ que uno de los motivos del distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller habría sido el matrimonio de este último con Alexandra Morales. Según contó, tuvo una conversación con el popular ‘Pipi’, quien le comentó que su entonces amigo cambió mucho a raíz de su relación. “Lo que me contó Piero es que Renzo Schuller cambió muchísimo cuando se casó. La mujer de Renzo parece que era una persona problemática”, afirmó.

El pasado martes 5 de agosto, ambos conductores, recordados por su etapa en 'Combate', protagonizaron un emotivo reencuentro durante el inicio de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, luego de seis años distanciados. Cabe recordar que la ruptura de su dupla televisiva se produjo en 2019, cuando Gian Piero Díaz se unió al reality de América Televisión.

¿Por qué se distanciaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Daniella Cilloniz contó que, durante un corte comercial en el programa ‘Entrometidos’, donde participa ocasionalmente como panelista, aprovechó para preguntarle a Gian Piero Díaz sobre el final de su amistad con Renzo Schuller, ya que ambos eran considerados una de las duplas más exitosas de la televisión peruana.

Según relató, el conductor le explicó que el distanciamiento se debió a la influencia de Alexandra Morales, hija del primer esposo de Jessica Newton y padre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, con quien Renzo se casó en 2013. “Gian Piero me dijo ‘yo con mi mujer siempre fui el mismo antes y después’ (…) y que Renzo cambió mucho a raíz de la influencia de su esposa y ya no era el mismo. Me dijo que ya no podían ser amigos porque él era otra persona (…) A veces, cuando no tienes una buena mujer al lado, te aleja de tu familia y tus amigos”, relató la periodista.

Por su parte, el exreportero de ATV Christian Bayro recordó que, cuando volvió a cruzarse con Gian Piero Díaz tras su ingreso a ‘Esto es guerra', este le hizo una seña como diciendo que “tenía que comer”. Según Bayro, esa fue una clara señal de que la decisión de unirse al reality fue más una necesidad laboral que una cuestión personal.

El periodista también remarcó que el pacto que mantenían Díaz y Schuller de siempre trabajar como dupla se rompió después de dejar el éxito de ‘Combate’. “Estos tratos son bonitos cuando estás arriba, pero cuando no te llaman, cuando no llaman las empresas. Todo es bonito cuando estás en tele”, comentó.