Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"
Alexandra Morales respondió en redes tras las declaraciones de Daniela Cilloniz, quien aseguró que su personalidad habría provocado el quiebre de la amistad entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.
La polémica se desató luego de que Daniela Cilloniz revelara en una entrevista que Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller, habría sido la responsable del fin de la cercana relación entre el conductor de 'Esto es guerra' y Gian Piero Díaz. La periodista aseguró que la personalidad de Morales generó tensiones que terminaron por separar a ambos presentadores.
Tras la difusión de estas declaraciones, Alexandra Morales sorprendió con una serie de publicaciones en Instagram que incluyeron fotos junto a Schuller, imágenes de su boda y un mensaje que muchos interpretaron como respuesta a las críticas.
Alexandra Morales responde con fotos y frases en redes sociales
En sus historias de Instagram, Alexandra Morales compartió fotografías de momentos especiales con Renzo Schuller, entre ellas, del día de su matrimonio. Aunque no era una fecha conmemorativa, la publicación llamó la atención por el contexto de la controversia.
Posteriormente, publicó imágenes de su hija en común con el conductor, acompañadas de mensajes que fueron interpretados como una defensa personal: "Sé la razón por la que alguien más crea en las personas buenas" y "A veces cuesta porque es más fácil juzgar a la primera, pero para adelante como el elefante; la energía bonita y sincera se alinea".
El reencuentro televisivo entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz
Gian Piero Díaz volvió a coincidir con Renzo Schuller en el set de 'Esto es guerra', lo que marcó su reencuentro después de años distanciados desde la época de Combate. El momento generó expectativa entre los televidentes, quienes se preguntaban qué conversación tuvieron fuera de cámaras.
Díaz decidió aclarar el misterio y contó que su saludo fue más anecdótico: "Le dije: ‘Oye, ¿todavía tienes ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no? Eran mis favoritos’". La respuesta provocó risas entre el público y dejó entrever que, más allá de los rumores, los conductores mantienen un trato cordial en pantalla.