HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

Alexandra Morales respondió en redes tras las declaraciones de Daniela Cilloniz, quien aseguró que su personalidad habría provocado el quiebre de la amistad entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram/captura YouTube
Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram/captura YouTube | Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram/captura YouTube

La polémica se desató luego de que Daniela Cilloniz revelara en una entrevista que Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller, habría sido la responsable del fin de la cercana relación entre el conductor de 'Esto es guerra' y Gian Piero Díaz. La periodista aseguró que la personalidad de Morales generó tensiones que terminaron por separar a ambos presentadores.

Tras la difusión de estas declaraciones, Alexandra Morales sorprendió con una serie de publicaciones en Instagram que incluyeron fotos junto a Schuller, imágenes de su boda y un mensaje que muchos interpretaron como respuesta a las críticas.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

PUEDES VER: Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: 'Él cambió muchísimo'

lr.pe

Alexandra Morales responde con fotos y frases en redes sociales

En sus historias de Instagram, Alexandra Morales compartió fotografías de momentos especiales con Renzo Schuller, entre ellas, del día de su matrimonio. Aunque no era una fecha conmemorativa, la publicación llamó la atención por el contexto de la controversia.

Posteriormente, publicó imágenes de su hija en común con el conductor, acompañadas de mensajes que fueron interpretados como una defensa personal: "Sé la razón por la que alguien más crea en las personas buenas" y "A veces cuesta porque es más fácil juzgar a la primera, pero para adelante como el elefante; la energía bonita y sincera se alinea".

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

PUEDES VER: ¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? La verdad detrás de su distanciamiento

lr.pe

El reencuentro televisivo entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz

Gian Piero Díaz volvió a coincidir con Renzo Schuller en el set de 'Esto es guerra', lo que marcó su reencuentro después de años distanciados desde la época de Combate. El momento generó expectativa entre los televidentes, quienes se preguntaban qué conversación tuvieron fuera de cámaras.

Díaz decidió aclarar el misterio y contó que su saludo fue más anecdótico: "Le dije: ‘Oye, ¿todavía tienes ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no? Eran mis favoritos’". La respuesta provocó risas entre el público y dejó entrever que, más allá de los rumores, los conductores mantienen un trato cordial en pantalla.

Notas relacionadas
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

LEER MÁS
¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? La verdad detrás de su distanciamiento

¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? La verdad detrás de su distanciamiento

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

LEER MÁS
Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

Stephanie Orué confesó que escena de desnudo en 'Django' afectó su matrimonio: "Dijo que le falté el respeto"

LEER MÁS
Ana Lucía de Corazón Serrano sufre incidente con su vestuario en pleno show y animador aclara: “Las disculpas correspondientes”

Ana Lucía de Corazón Serrano sufre incidente con su vestuario en pleno show y animador aclara: “Las disculpas correspondientes”

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Maluma confronta a una madre en vivo por llevar a su bebé de un año a concierto y genera polémica: "Acto de irresponsabilidad"

Maluma confronta a una madre en vivo por llevar a su bebé de un año a concierto y genera polémica: "Acto de irresponsabilidad"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota