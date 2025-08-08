Kurt Cobain peruano revela por qué se ausentó al estreno de la nueva temporada de 'Yo Soy': "Era complicado"
El ganador de la primera temporada de ‘Yo Soy’, Ramiro Saavedra, explica qué motivos impidieron su presencia en la inauguración de la reciente edición del show. Además, comenta sobre su relación con el programa.
En 2012, 'Yo Soy' presentó a un joven arequipeño que sorprendió al público con su imitación de Kurt Cobain. Ramiro Saavedra se coronó ganador de la primera temporada y desde entonces su carrera artística no se detuvo. Trece años después, el músico continúa viviendo de su pasión, ya sea interpretando tributos a Nirvana, presentando canciones propias o dando clases de canto online. En entrevista con La República, Saavedra confesó que sí quiso asistir a la inauguración de la nueva temporada del programa, pero un compromiso laboral inamovible se lo impidió.
“Quise ir a la inauguración de 'Yo Soy', estuvo muy bonita, pero justo ese día tenía evento. Ya no podía cancelarlo y como siempre chambeo por contrato, era difícil postergarlo. Era un evento de 15 años, matrimonio… eso es inamovible”, explicó. El músico añadió que, además, la presentación que tenía agendada era en Arequipa, lo que complicaba aún más su traslado. “Pero ya les dije que las veces que se pueda, yo voy a apoyar. No hay manera de que yo me deshaga de lo que me ayudó e impulsó mucho en mi carrera”, afirmó.
Ramiro Saavedra y el lazo que no se rompe como el Kurt Cobain de Yo Soy
Pese a no estar presente físicamente en la inauguración, Saavedra mantiene un profundo agradecimiento hacia el espacio que lo dio a conocer. “La imitación de Kurt Cobain me ha llevado a recorrer muchas partes del mundo. Yo sigo siendo Kurt, tributos… donde me contratan, yo con gusto voy y las canto." manifestó en la entrevista.
Por otro lado, Ramiro es consciente de su paso por 'Yo Soy' y sigue dedicándose a lo que más le gusta, la música. "No es desligarte de esto, es ser consciente de que fuiste a 'Yo Soy' a hacer una chamba puntual y luego seguir tu vida, tu carrera”, indicó.
La razón porque Ramiro Saavedra no fue visto en Yo Soy en varios años: “Hacerse extrañar”
El artista también habló sobre su poca aparición en ediciones posteriores del programa. Para él, no se trata de alejarse, sino de dosificar su presencia. “El artista brilla por su ausencia. Aparecer a cada rato tampoco es muy bueno, si no la gente se aburre y va a decir: ‘Este atorrante quiere venir a cada rato’. Si voy puntualmente para ciertas cosas, te haces extrañar. La gente vuelve a revivir esos momentos que pasaron contigo”, reflexionó.
Ramiro Saavedra continúa trabajando sin parar en 2025: combina shows, tributos, producción musical y clases de canto online. Y aunque la agenda le impida estar siempre en 'Yo Soy', asegura que el vínculo sigue intacto. “Cualquier rato voy, para apoyar”, promete.