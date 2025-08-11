HOYSuscripcion LR Focus

César Vega sorprende al faltar a presentación en vivo tras acusación de Suheyn Cipriani por agresión

César Vega brilló por su ausencia en pleno show en vivo, horas después de que Suheyn Cipriani relatara en televisión presuntos episodios de violencia vividos junto a él.

César Vega sorprende al faltar a presentación en vivo tras acusación de Suheyn Cipriani por agresión. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube
César Vega sorprende al faltar a presentación en vivo tras acusación de Suheyn Cipriani por agresión. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

César Vega generó sorpresa entre sus seguidores al no asistir a un concierto anunciado en una reconocida discoteca de Barranco el sábado 10 de agosto. La ausencia se produjo poco después de que Suheyn Cipriani expusiera en el programa 'El valor de la verdad' una serie de acusaciones sobre episodios de agresión y maltrato ocurridos durante su relación con el cantante.

De acuerdo con información difundida por el espacio televisivo 'Todo se filtra' de Kurt Villavicencio, el 'Sonerito de Huacho' había sido promocionado como artista principal en el evento de Barranco Bar, pero nunca llegó a subir al escenario. La noticia generó especulación en redes sociales, especialmente porque, según declaraciones de la influencer La Mana, el mismo día el intérprete se presentó en un espectáculo en Huachipa, coincidiendo con la transmisión de la entrevista de la exreina de belleza.

PUEDES VER: Hermana de César Vega lanza fuerte indirecta tras las confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': 'Creyente del karma'

Las revelaciones de Suheyn Cipriani en televisión

Durante su participación en 'El valor de la verdad', transmitido el domingo por la noche, Suheyn Cipriani narró episodios de su infancia y relató situaciones de violencia que, según dijo, vivió durante su convivencia con César Vega, incluso estando embarazada y posteriormente con su hija recién nacida.

El testimonio fue tan emotivo y desgarrador que provocó la salida del set de su padre, visiblemente afectado por los recuerdos de su hija. Tras responder 18 preguntas, la exreina de belleza decidió retirarse del programa, llevándose un premio de 20 mil soles.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que sacrificó su carrera en el Miss Perú por César Vega: 'Él no dejaría nada por mi'

Agenda de presentaciones del salsero

Pese a la controversia, César Vega mantiene en pie presentaciones previamente anunciadas. Entre ellas destaca un concierto programado para el sábado 16 de agosto en una discoteca del Boulevard de Zárate, así como otras presentaciones en distintas ciudades del país. Hasta el momento, el artista no ha emitido un pronunciamiento público sobre las declaraciones de Suheyn Cipriani ni sobre su ausencia en el evento de Barranco Bar.

