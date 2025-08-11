Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en una tienda Gucci en Madrid en 2016. | Foto: Composición LR/ Instagram de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en una tienda Gucci en Madrid en 2016. | Foto: Composición LR/ Instagram de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán. Así lo confirmó la empresaria argentina en sus redes sociales, con una publicación que mostraba un anillo y las manos de la pareja, acompañada de una descripción que decía: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Inmediatamente, la foto se llenó de comentarios felicitando tanto al futbolista portugués como a la modelo argentina.

La noticia del compromiso ha captado la atención de sus seguidores alrededor del mundo. A pesar de que su relación era pública, la pareja ha sido muy discreta respecto a sus planes a futuro. El anillo de compromiso, valorado en hasta 12 millones de euros, según la revista ¡HOLA!, es una joya ovalada de diamante.

¿Cuántos años de relación llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan 9 años de relación. La pareja se conoció cuando la influencer argentina trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci en Madrid, en 2016. Meses después, fueron captados en Disneyland París, confirmando su relación amorosa.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación. Foto: Instagram de Georgina Rodríguez

Según declaró el jugador del Al-Nassr F. C. en una entrevista para Corriere della Sera, fue amor a primera vista. "Hay mucha armonía entre nosotros. Somos tolerantes y comunicativos, nunca nos aburrimos el uno del otro", aseguró CR7. Por su parte, Georgina señaló que lo primero que le impresionó fue su físico, pero que con el tiempo comprendió que lo que realmente amaba era la forma en que la quería.