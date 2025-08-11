HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

¿Cuántos años tiene Georgina Rodríguez y cuál es la diferencia de edad con Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo tras casi diez años de relación, sorprendiendo y emocionando a sus seguidores en redes sociales.

Georgina Rodríguez anunció que se casará con Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.
Georgina Rodríguez anunció que se casará con Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Finalmente, tras casi una década de relación, Georgina Rodríguez anunció a través de sus redes sociales que se casará con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La modelo argentina causó revuelo en su cuenta de Instagram, ya que la caja de comentarios se llenó en cuestión de minutos con felicitaciones por el compromiso.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, fue la descripción que acompañaba la foto en la que mostraba el anillo y las manos del futbolista del Al-Nassr F. C. y la empresaria oriunda de Argentina. Según la revista ¡HOLA!, esta sortija es una joya XL de diamante de talla oval que podría valer hasta 12 millones de euros.

Cristiano Ronaldo conmueve a Georgina Rodríguez con romántico mensaje por su cumpleaños: "Amo mucho lo que somos juntos"



¿Cuántos años tiene Georgina Rodríguez y cuál es la diferencia de edad con el futbolista Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez tiene 31 años y Cristiano Ronaldo, jugador de la selección portuguesa, tiene 40 años, por lo que la diferencia de edad entre ambos es de 9 años. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que surgiera la historia de amor entre ellos. Esta unión matrimonial fue muy celebrada por sus seguidores, quienes se mostraron entusiasmados por la boda.

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez con un anillo IMPRESIONANTE

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016, en una tienda Gucci, en Madrid. Foto: Difusión

Esta historia de amor, que comenzó en una tienda Gucci en Madrid en 2016, ha sido una de las más seguidas y comentadas a nivel mundial. Cuando fueron vistos en Disneyland París, en noviembre, se confirmó que estaban comprometidos en una relación amorosa.

