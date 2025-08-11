¿Quién es Georgina Rodríguez, modelo, influencer y futura esposa argentina de Cristiano Ronaldo?
Georgina Rodríguez, tras nueve años de relación con Cristiano Ronaldo, anunció su compromiso matrimonial, el cual se hizo oficial el 11 de agosto a través de sus redes sociales.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes llevan juntos nueve años, han sido una de las parejas más seguidas a nivel mundial. A pesar de la constante atención que han recibido desde el inicio de su relación, ambos han mantenido su vida privada con un perfil bajo, evitando compartir detalles sobre sus planes futuros.
Pese a las constantes especulaciones sobre su compromiso, no fue hasta el 11 de agosto que Rodríguez hizo oficial su compromiso con el futbolista. En esa fecha, compartió una imagen en su red social de Instagram, mostrando el anillo de diamantes que recibió de Cristiano, acompañada de un mensaje que decía: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".
Georgina Rodríguez oficializó su compromiso con Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram/ Georgina Rodríguez
La publicación rápidamente se viralizó, generando una gran cantidad de reacciones entre fanáticos y celebridades. Aunque la pareja había hablado en ocasiones anteriores sobre su futuro, no fue sino hasta ahora que confirmaron su matrimonio, sin especificar una fecha exacta para la ceremonia.
¿Quién es Georgina Rodríguez, la futura esposa argentina de Cristiano Ronaldo?
Según el medio 'Vogue México y Latinoamérica', Georgina Rodríguez ha logrado consolidarse como una figura pública en su propio derecho, destacándose no solo como modelo sino también como empresaria.
Su vida y carrera han sido documentados en la serie de Netflix 'Soy Georgina', en la cual la audiencia ha podido conocer más sobre su trayectoria personal, desde su infancia en Argentina hasta su éxito en la industria de la moda y negocios.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen 9 años de relación. Foto: México
Nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1994, Georgina se trasladó a España a una edad temprana, donde desarrolló su pasión por la danza y el ballet. Con el paso del tiempo, se ha destacado como influencer en redes sociales, logrando convertirse en una de las personalidades más influyentes en España-
Además, ha expandido su influencia al ámbito empresarial, siendo propietaria de marcas como OM By G y de la clínica Inspyra Hair Medical Clinic S.L. Su compromiso social también ha sido reconocido, especialmente por su apoyo a la Fundación Nuevo Futuro, una organización dedicada a ofrecer hogares de acogida a niños en situación de vulnerabilidad.