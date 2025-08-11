HOYSuscripcion LR Focus

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina y la imagen viral causa revuelo entre los usuarios: "Le dieron el 'Siuu'"

Cristiano Ronaldo se casará y los comentarios divertidos en la publicación de Instagram de Georgina Rodríguez no paran de crecer. Aquí te mostramos los más destacados que han llamado la atención.

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina y la imagen viral causa revuelo entre los usuarios. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina y la imagen viral causa revuelo entre los usuarios. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

El astro mundial Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un gran paso en su relación al anunciar este lunes su compromiso matrimonial. La noticia se difundió rápidamente tras ser compartida en la cuenta de Instagram de Georgina, alcanzando a millones de seguidores alrededor del mundo, gracias a la popularidad del capitán de la Selección de Portugal.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", fue el mensaje con el que Georgina Rodríguez confirmó la noticia, acompañándolo de una imagen en Instagram donde luce un imponente anillo de diamantes, cuyo valor seguramente asciende a cientos de miles de euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán

Tras nueve años de relación y una vida familiar con sus cinco hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su compromiso matrimonial. Georgina anunció la noticia en redes sociales con una foto del impresionante anillo que recibió del futbolista, acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja comenzó su relación a finales de 2016, cuando Cristiano Ronaldo conoció a Georgina en una tienda Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. En una entrevista en 2020, la influencer y modelo contó que fue un “flechazo” inmediato y que, tras reencontrarse en un evento de moda, comenzaron a salir de forma reservada.

'CR7' y Georgina: los comentarios más divertidos de la publicación

La publicación de Georgina Rodríguez sobre la pedida de mano de Cristiano Ronaldo acumuló millones de reacciones y cientos de mensajes en pocas horas. Entre ellos, destacan los infaltables comentarios de fanáticos del fútbol dirigidos a Cristiano Ronaldo, como “Le dieron el 'Siuu'”, “Casi ni se ve” —en alusión sarcástica al anillo— o “Se me fue mi amor”, "Pásanos la oración de manifestación", "No vayas a venir a Cartagena con ese anillo", entre otros que han llamado la atención.

