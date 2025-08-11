HOYSuscripcion LR Focus

El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

Mucho antes de los focos y las portadas, Georgina Rodríguez llevaba una vida discreta. Todo cambió cuando conoció a Cristiano Ronaldo, con quien hoy celebra su compromiso tras casi diez años juntos.

Georgina reveló su compromiso con Cristiano Ronaldo el 11 de agosto de 2025.
Georgina reveló su compromiso con Cristiano Ronaldo el 11 de agosto de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/giorginagio

Georgina Rodríguez ha vuelto a ser el centro de todas las miradas con la noticia de su matrimonio. Este lunes, la modelo hispano-argentina publicó en Instagram una imagen que confirma lo que muchos esperaban: su compromiso con Cristiano Ronaldo. En la foto, sus manos entrelazadas revelan un anillo de diamante ovalado que simboliza el próximo paso en una historia de amor que comenzó en 2016. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió ella, sellando con elegancia una relación que ha resistido el tiempo, los focos y los cambios de país.

Pero detrás del lujo y los millones de seguidores, hay una historia de esfuerzo y transformación. Nacida en Buenos Aires y criada en Jaca, Georgina creció en una familia de clase trabajadora. Su padre, Jorge Rodríguez, fue futbolista en Argentina; su madre, Ana María Hernández, española. Desde pequeña se formó en ballet, trabajó como niñera en Inglaterra y luego como asistenta de tienda en Madrid. Fue allí, en una tienda Gucci, donde conoció al hombre que cambiaría su vida. Hoy, con cinco hijos en común y una carrera propia, Georgina está a punto de convertirse en esposa del astro portugués.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

lr.pe

¿Qué hacía Georgina antes de Ronaldo?

Antes de convertirse en una figura mediática, Georgina Rodríguez llevaba una vida marcada por la discreción y el trabajo duro. Su infancia en Jaca estuvo dedicada a la danza clásica, disciplina que practicó con rigor hasta formar parte del Joven Ballet del Pirineo. A los 19 años se mudó a Inglaterra, donde trabajó como niñera en Bristol. Aquella etapa, lejos del glamour, le enseñó a desenvolverse en entornos exclusivos, aunque desde una posición completamente distinta.

Al regresar a España, se instaló en Madrid y consiguió empleo como asistente en tiendas de lujo, entre ellas Gucci. Fue precisamente en ese entorno donde conoció a Cristiano Ronaldo. En ese momento, Georgina vivía en una habitación alquilada y viajaba en transporte público. Su historia no es la de una celebridad que nació en la fama, sino la de una joven que trabajó duro en silencio, hasta que la vida le dio un giro inesperado.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

lr.pe

Georgina Rodríguez: de asistenta a influencer global

Hoy, Georgina Rodríguez es mucho más que la pareja de Cristiano Ronaldo. Se ha convertido en una de las influencers más seguidas de España, con millones de usuarios que siguen cada paso de su vida. Su presencia en redes sociales, su participación en campañas de moda y su propia serie documental en Netflix, 'Soy Georgina', han consolidado su imagen como empresaria y figura pública. Ha trabajado con marcas como Elisabetta Franchi, Alo Yoga y L'Oréal, y ha sido portada de revistas internacionales.

Además de su faceta como modelo, Georgina ha sabido construir una marca personal que combina lujo, maternidad y empoderamiento. Su estilo de vida, que incluye jets privados, joyas exclusivas y eventos de alto perfil, contrasta con sus orígenes humildes. Pero lejos de limitarse a ser "la prometida de", ha demostrado que sabe capitalizar su influencia y convertirla en una carrera sólida.

