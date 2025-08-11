Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron oficialmente su compromiso, dando un paso más en su relación. Según 'HOLA', medio español, el astro portugués habría pagado más de cinco millones de euros por el deslumbrante anillo de diamantes que entregó a su pareja, una joya exclusiva que, dependiendo de su pureza, podría alcanzar entre 10 y 12 millones. La noticia se hizo pública a través de Instagram, donde la modelo compartió la imagen del anillo acompañada de la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La fotografía, que rápidamente se volvió viral, muestra la lujosa pieza con la que Cristiano Ronaldo ha sellado este nuevo capítulo junto a Georgina Rodríguez. Desde 2016, la pareja ha construido una sólida relación que hoy se traduce en una familia de cinco hijos y una de las uniones más comentadas del mundo del deporte y el entretenimiento.

¿Cuánto habría pagado Cristiano Ronaldo por el lujoso anillo para Georgina Rodríguez?

El anillo de compromiso está coronado por un diamante de talla oval de entre uno y dos centímetros de longitud, flanqueado por otras piedras preciosas más pequeñas. Un joyero consultado por la revista ¡HOLA! indicó que el valor mínimo de la piedra central rondaría los cinco millones de euros, aunque, si su pureza es excepcional, podría elevarse hasta los 10 o 12 millones. A ello se sumaría el coste de los diamantes laterales y la exclusividad del diseño.

CR7 y Georgina se casan.

Este tipo de piezas no solo destacan por su valor económico, sino también por su significado simbólico, especialmente en compromisos de figuras públicas como Cristiano Ronaldo, donde cada detalle genera gran interés mediático y social.

Cristiano Ronaldo se casa con Georgina Rodríguez: así empezó su historia de amor

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una boutique de lujo en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. Un encuentro casual que, según ambos han relatado, marcó el inicio de una conexión inmediata. A partir de ese momento, comenzaron una relación que creció alejada de los focos y basada en la confianza mutua.

Con el tiempo, formaron una familia que incluye a Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y sus dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda. Han compartido momentos de enorme felicidad y han enfrentado desafíos, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022. Este compromiso refleja la fortaleza de una relación que ha superado los retos y que continúa inspirando a millones de seguidores en todo el mundo.