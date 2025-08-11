Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 cuando ella trabajaba en la tienda Gucci y él era la joven estrella del Real Madrid. | composición LR

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen tras 9 años de relación. El jugador de Al Nassr y la influencer de moda no solo se han caracterizado por sus famas personales, sino también por la numerosa familia que formaron junto a sus hijos Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina Rodríguez al publicar la foto de su anillo de diamante en Instagram. Anteriormente, la influencer había lucido sortijas que desataban rumores de compromiso, pero recién la pareja confirmó la noticia.

El amor de Cristiano y Georgina inició en Gucci

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en Madrid, en 2016, cuando ella trabajaba en la tienda Gucci y él era la joven estrella del Real Madrid. "Fue un momento de una fracción de segundo. Nunca pensé que sería tan grande como para enamorarme de ella, realmente no esperaba eso", reveló el futbolista a Telemundo.

Según Georgina, fue un amor a primera vista. Cuando se vieron, él la invitó a cenar a su casa y así empezó la historia de amor de ambos. En noviembre de 2016, la revista ¡HOLA! publicó fotos de su viaje a París y dos meses después hicieron su primer debut como pareja en los premios 'The Best'.

Una familia numerosa de 5 hijos y el mundo de los negocios

En 2010, Cristiano Ronaldo ya era padre de Cristiano Ronaldo Jr., aunque la identidad de la madre sigue siendo desconocida. Siete años después, llegaron los mellizos Eva y Mateo, quienes fueron producto de una gestación subrogada. Al poco tiempo, nació Alana Martina, la primera hija biológica de ambos.

En 2022, la familia se agrandó con la llegada de Bella Esmeralda, la segunda hija en común de Georgina y Cristiano. Aunque, inicialmente serían mellizos, pero uno de ellos murió.

La pareja siempre soñó con una familia numerosa. "Es un regalo de la vida y siempre lo seré. La llegada de nuestros hijos ha sido lo más grande que nos ha podido pasar", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista para El País.

Actualmente, los futuros esposos han creado sus propios negocios tanto en el entretenimiento como en la moda. Cristiano es imagen mundial de famosas marcas, como Nike, Clear y la propia CR7. Mientras tanto, Georgina se volvió un ícono de la moda, el modelaje y creó su serie documental 'Soy Georgina'; además, sacó su propia línea de ropa.