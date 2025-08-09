Fernando Roca, conocido popularmente como Zopilote, reapareció en el radar mediático al reiterar sus sentimientos hacia Magaly Medina durante un enlace en vivo con el programa 'Magaly TV La Firme' en 2023. Con un tono que combinó humor y sinceridad, el exluchador de artes marciales mixtas (MMA) lanzó nuevamente su recordada frase: "Me gustas pues, con todo respeto", dirigida a la conductora de espectáculos.

Y es que no se trata de un episodio aislado. Hace aproximadamente 15 años, en otro programa de Magaly, Roca ya había sorprendido a la periodista con una declaración en vivo: "He venido para decir lo que te dije la otra vez, me gustas pe", momento que fue memorable en la televisión de espectáculos.

¿Qué pasó con Zopilote, el exintegrante de 'Habacilar'?

En la actualidad, Zopilote mantiene un bajo perfil y está alejado de los sets de televisión. Su última aparición pública se dio en una visita a Víctor Angobaldo, figura de la farándula local, quien se encontraba internado en el Complejo Hospitalario Alberto Barrón del Callao a la espera de un trasplante de riñón. A pesar de que en el pasado ambos tuvieron diferencias, el exluchador decidió acercarse y mostrarle su apoyo en un momento crítico, gesto que fue registrado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'.

Tras esa visita, Roca utilizó su página oficial de Facebook para agradecer al programa de Medina y enviar un mensaje a sus seguidores. En su publicación, destacó su aprecio por Angobaldo y reveló que continúa con su preparación física: "Muchas gracias al programa de Magaly Medina por hacer la entrevista que tuve con Víctor Angobaldo, gran persona. Me sentí muy bien al ver que todos siempre estamos con él. Sigo entrenando, nunca dejé de entrenar, pronto me verán en la jaula. Saludos a todos ustedes". Esta fue la última publicación realizada y data del 27 de junio de 2023.

Zopilote participó en el programa de 'Habacilar' de 2003 y fue luchador de MMA

Fernando Roca, o Zopilote, es recordado por su participación en el programa 'Habacilar' en 2003, conducido por Raúl Romero, espacio que le dio notoriedad y lo convirtió en un personaje querido por la audiencia juvenil de la época. Su faceta como deportista profesional en MMA, sumada a su personalidad extravertida, lo mantuvo presente en el imaginario del público incluso después de dejar la televisión.