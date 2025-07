Magaly Medina confesó por primera vez cómo su esposo, el popular notario Alfredo Zambrano, logró conquistarla antes de que iniciaran una relación. La polémica conductora de ATV abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y decidió responder todo tipo de interrogantes de sus seguidores.

Justamente, una de las consultas que más llamó la atención fue: “¿Cómo te conquistó tu esposo?”. Lejos de ignorar la pregunta, la presentadora de ‘Magaly TV: la firme’ respondió con sinceridad y reveló que fue la persistencia del notario lo que terminó por enamorarla, a pesar de su conocida personalidad fuerte y exigente.

Magaly Medina aceptó responder las interrogantes de sus seguidores. Foto: Instagram.

¿Cómo conquistó el esposo de Magaly Medina su corazón?

“Creo que fue su persistencia. Le tomó más de dos años que le aceptara una salida”, reveló la figura de ATV sobre lo que hizo su esposo, Alfredo Zambrano, con quien está por cumplir nueve años de casados, tras iniciar su romance en 2008.

Incluso, el notario contó en una entrevista pasada que tuvo que esforzarse mucho para conquistar a Magaly Medina, al punto de tener que mentirle para lograr una cita. “La invité a almorzar, la engañé, le dije que íbamos a ir en mancha y solo éramos los dos, porque yo sabía que no iba a ‘atracar’ (...)”, explicó

Zambrano también recordó que el primer beso con la comunicadora fue algo inesperado para la presentadora. “Me chapó en una descuidada, después de tomar vino”, contó la ‘urraca’ entre risas. Aunque en ese momento ella insistió en mantener solo una amistad, señaló que el notario no descansó hasta conquistarla.

Magaly Medina revela “que ya no le gusta” a Alfredo Zambrano

Durante su pódcast, Magaly Medina reveló que para mantener la llama del amor con su esposo Alfredo Zambrano, siempre lleva una lencería especial cada vez que viajan juntos. No obstante, también aclaró que su esposo no es muy claro con sus preferencias respecto a la ropa para dormir.

“Mi marido dice: '¿Por qué te pones esas cosas tan feas?', por los pijamas abrigadores y es porque me muero de frío, pero ¿qué voy a hacer? Porque ya me dijo que no le gusto a él con mis pijamones", sentenció.