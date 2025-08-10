Suheyn Cipriani expone a Jefferson Farfán y confiesa que él la invitó a su casa: “Lo dejé en visto”

Suheyn Cipriani expuso a Jefferson Farfán durante su participación en ‘El valor de la verdad’. La modelo de 29 años reveló que el exfutbolista la invitó a su casa luego de que se conocieran en la discoteca Barranco Bar.

“Un amigo me dijo si quería ir a su box. Yo fui y conversamos un poco. En ese entonces no tenía hijos y estaba soltera”, aclaró la reina de belleza en la primera pregunta que le formuló Beto Ortiz. Días después, según contó, Farfán la invitó a su casa a degustar de una parrillada, a través de un mensaje privado en Instagram.

Suheyn Cipriani ninguneó propuesta de Jefferson Farfán

Cuando Jefferson Farfán le escribió por Instagram para invitarla a su casa, Suhey Cipriani simplemente no le respondió e ignoró su propuesta. “Conversamos por Instagram y me dijo si no quería ir a una parrillada. Lo dejé en visto”, declaró la modelo sonriente.

Además, reveló que Barranco Bar era uno de sus centros nocturnos favoritos, ya que es amante de la música salsa. Por esa razón, confesó que eso gesto musical fue el gancho que la atrajo hacia César Vega, cantante peruano y su expareja. “Por eso mis gustos son malos”, señaló Cipriani.

¿Quién es Suheyn Cipriani, invitada de ‘El valor de la verdad’?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega tiene 29 años y a los 17 empezó su carrera en el mundo del modelaje. En 2018 ganó notoriedad al representar a Lima en el certamen del Miss Perú. Allí ganó el premio al mejor cuerpo y se ubicó en el top 10. Al año siguiente se llevó la corona del Miss Eco Internacional en Egipto, convirtiéndose en la primera peruana en conseguirlo.

Sin embargo, fue despojada de su corona en 2020 al quedar embarazada de su primer hijo. Eso no fue un impedimento para seguir con sus sueños y en el 2023 logró posicionarse como la primera finalista del Miss Perú. Aparte de modelo es psicóloga de profesión.