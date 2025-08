Suheyn Cipriani será la próxima invitada en 'El valor de la verdad', donde abrirá las puertas a uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de su vida: el tormento que vivió junto a su expareja, el salsero César Vega. En un adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, se confirmó su participación y se mostraron fragmentos de sus impactantes revelaciones, incluyendo detalles inéditos sobre la agresión física que sufrió, así como imágenes que registran ese cruel episodio.

Durante el avance, la exmodelo y reina de belleza, visiblemente afectada, compartió el aterrador momento que enfrentó: "Me amenazó de muerte", declaró. Su testimonio revela no solo el nivel de violencia que sufrió, sino también el miedo que la acompañó durante ese tiempo.

'El valor de la verdad': Suheyn Cipriani expone detalles e imágenes de la agresión por parte del salsero César Vega

"Por primera vez en televisión, todas las pruebas del infierno que le tocó vivir a nuestra Miss Perú, Suheyn Cipriani, a manos del salsero César Vega", describe Beto Ortiz en las redes sociales, donde publicó el avance de 'El valor de la verdad' el 5 de agosto.

En el adelanto, se exponen sensibles imágenes del momento de la agresión por parte del cantante a la modelo peruana, quien narra entre lágrimas en el sillón rojo lo sucedido. "Ese día me pateó. César se va corriendo con un cuchillo a la cocina. Yo me quedé en shock. Le dije: ¿Qué te pasa? Reacciona. Él me amenazó de muerte", relata Suheyn. La emisión del programa promete ser un espacio para que la modelo pueda contar su verdad a tres meses de la polémica sentencia que recibió su expareja en torno a este caso.

¿Cuándo estará Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'?

Suheyn Cipriani estará en 'El valor de la verdad' este domingo 10 de agosto, en una edición que promete estremecer al público con detalles crudos de la agresión que sufrió por parte del salsero César Vega, con quien mantenía una relación sentimental.

El caso se hizo público tras la denuncia de la modelo, quien acababa de dar a luz a su hija. Según el parte policial, Vega la golpeó en el rostro y el abdomen al intentar llevarse a la bebé por la fuerza durante la madrugada del 25 de febrero de 2025. La intervención de su padre evitó que la situación escalara aún más, aunque también fue agredido por el cantante, quien se encontraba en estado de ebriedad.

César Vega fue detenido y posteriormente liberado bajo comparecencia restringida, mientras el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de Suheyn. En abril de 2025, el cantante fue sentenciado a pagar una multa de S/.3.568 y una reparación civil de S/.2.000, además de recibir una orden de alejamiento de al menos 200 metros respecto a la modelo.