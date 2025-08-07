HOY

Entretenimiento

Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad’: dónde ver las confesiones de la modelo sobre el cantante César Vega

La modelo Suheyn Cipriani se enfrenta al sillón rojo de Beto Ortiz este domingo 10 de agosto y revelará detalles de las agresiones que sufrió de César Vega en 'El valor de la verdad'.

Suheyn Cipriani es una exreina de belleza de 29 años. Foto: Panamericana.
Suheyn Cipriani es una exreina de belleza de 29 años. Foto: Panamericana.

La modelo Suheyn Cipriani se sentará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este domingo 10 de agosto, en una edición que promete generar polémica. Durante el programa, revelará detalles nunca antes contados de su vínculo sentimental con el cantante de salsa César Vega, así como otros episodios controversiales de su vida personal y profesional.

Según se ha adelantado, la modelo hablará sobre las agresiones que vivió con el artista. La emisión está programada para después del programa Panorama, aproximadamente a las 10:00 p.m., por Panamericana Televisión.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

El programa 'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani podrá verse completamente en vivo a través de Panamericana Televisión (canal 5). Como ya es costumbre, el formato conducido por Beto Ortiz se transmite los domingos en horario estelar, inmediatamente después del dominical Panorama.

Si prefieres verlo online, el canal oficial de YouTube de Panamericana también transmite gratis y en vivo cada episodio. Además, luego de la emisión, el programa suele quedar disponible en el canal para que los usuarios lo vean en cualquier momento. Solo basta con buscar "El valor de la verdad Suheyn Cipriani" para acceder a la edición completa.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

En Perú, puedes sintonizar El valor de la verdad a través de Panamericana Televisión canal 5, ya sea por señal abierta o en servicios de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Asimismo, muchas operadoras de televisión por suscripción incluyen Panamericana en su parrilla, lo que facilita el acceso a los programas en vivo.

Para quienes están en el extranjero, la mejor opción es seguir el programa a través del canal oficial de YouTube de Panamericana, donde el contenido se emite sin restricciones geográficas y totalmente gratis. Solo se necesita una conexión a internet y acceso a YouTube para disfrutar del programa desde cualquier país.

¿A qué hora ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani?

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo con Suheyn Cipriani?

¿Quiénes han participado en 'El valor de la verdad 2025' y qué han confesado?

¿Quiénes han participado en 'El valor de la verdad 2025' y qué han confesado?

Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': "Me amenazó de muerte"

Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': "Me amenazó de muerte"

Rosángela Espinoza le dice "feo" a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: "Esa chica está ciega"

Rosángela Espinoza le dice "feo" a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: "Esa chica está ciega"

Mario Irivarren y Onelia Molina impactan al besarse y se reconcilian en vivo: así reaccionó Diego Chávarri

Mario Irivarren y Onelia Molina impactan al besarse y se reconcilian en vivo: así reaccionó Diego Chávarri

Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en 'Esto es guerra': "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

Israel Dreyfus expone sin querer el sueldo mensual de Patricio Parodi en 'Esto es guerra': "Se gana bien y puede pagarse sus terapias"

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: "A veces me arrepiento de todo"

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: "A veces me arrepiento de todo"

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: "Tenían un pacto"

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: "Tenían un pacto"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Entretenimiento

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

¿Qué artistas vienen a Arequipa 2025? Cantantes confirmados para la Feria por el aniversario de la Ciudad Blanca

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

