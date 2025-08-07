Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad’: dónde ver las confesiones de la modelo sobre el cantante César Vega

La modelo Suheyn Cipriani se sentará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este domingo 10 de agosto, en una edición que promete generar polémica. Durante el programa, revelará detalles nunca antes contados de su vínculo sentimental con el cantante de salsa César Vega, así como otros episodios controversiales de su vida personal y profesional.

Según se ha adelantado, la modelo hablará sobre las agresiones que vivió con el artista. La emisión está programada para después del programa Panorama, aproximadamente a las 10:00 p.m., por Panamericana Televisión.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

El programa 'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani podrá verse completamente en vivo a través de Panamericana Televisión (canal 5). Como ya es costumbre, el formato conducido por Beto Ortiz se transmite los domingos en horario estelar, inmediatamente después del dominical Panorama.

Si prefieres verlo online, el canal oficial de YouTube de Panamericana también transmite gratis y en vivo cada episodio. Además, luego de la emisión, el programa suele quedar disponible en el canal para que los usuarios lo vean en cualquier momento. Solo basta con buscar "El valor de la verdad Suheyn Cipriani" para acceder a la edición completa.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

En Perú, puedes sintonizar El valor de la verdad a través de Panamericana Televisión canal 5, ya sea por señal abierta o en servicios de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Asimismo, muchas operadoras de televisión por suscripción incluyen Panamericana en su parrilla, lo que facilita el acceso a los programas en vivo.

Para quienes están en el extranjero, la mejor opción es seguir el programa a través del canal oficial de YouTube de Panamericana, donde el contenido se emite sin restricciones geográficas y totalmente gratis. Solo se necesita una conexión a internet y acceso a YouTube para disfrutar del programa desde cualquier país.