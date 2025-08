Durante el pódcast de Magaly Medina, emitido el 31 de julio, la presentadora realizó una peculiar entrevista a sí misma y se preguntó sobre las diferentes especulaciones que circulan en torno a ella. "Dicen, por ejemplo, que no saludas a nadie en el ascensor", dijo la conductora de televisión. Por lo que Medina se respondió a sí misma que existen muchas "leyendas negras" sobre ella, pero que eso ocurre porque las personas no la terminan de conocer, ya que ella no lo muestra todo.

Magaly aclaró que saluda con mucho respeto a todos los trabajadores del canal donde labora, pero que no saluda a ciertas personas por la siguiente razón: "Si me encuentro con un reportero que no me saluda", explicó la conductora, quien aseguró que espera que los hombres la saluden primero a ella.

Además, agregó que tampoco saludaría a las "nuevas debutantes de televisión 'figurétis'". "Por supuesto que no la saludo, ¿por qué tendría que saludarla si no la conozco? O sea, me cruzo con ella y, ¿tengo que decirle 'buenos días'? No me da la gana, y si no me caes, peor aún, no te saludo nada. Puedo entrar al ascensor contigo, mirar al techo, mirarte como si no estuvieras y te ignoro. Si eso te duele, no es mi problema, es tu problema. Porque cuando yo entro al ascensor, si no me caes, si no te conozco, no te saludo" sentenció la conductora.

Magaly Medina asegura que se someterá a su primera cirugía estética facial

En su pódcast, Magaly Medina reveló que a sus 60 años decidió someterse a su primera cirugía estética facial, un lifting, debido a la importancia de su imagen publica: "Mi cara es lo único que tengo, mi piel, yo trabajo con mi imagen y no podría arriesgarme a que una operación salga mal", señalo Medina.

La presentadora de televisión ha confirmado que tiene programado someterse a este procedimiento quirúrgico en enero del 2025, aprovechando sus vacaciones. Además, la conductora mencionó que compartirá el proceso con su público: "Bueno, pero que no las busquen porque yo voy a grabar cada parte de mi proceso de operación" añadió Magaly.