En el programa 'JB en ATV' en la secuencia 'El Valor de la Verdura', el productor de televisión Jorge Benavides recordó cómo conoció a Dayanita y cómo logró captar su atención como comediante. Además, aclaró que, al principio, no fue él quien la descubrió, sino otro personaje del ámbito humorístico.

Adicionalmente, en el mismo espacio, Benavides ofreció detalles inéditos sobre las razones por las que inicialmente no fue seleccionada ante su primera presentación, lo que hizo que no se le volviera a llamar. No obstante, al final explicó como, a pesar de ese primer rechazo, Dayanita terminó formando parte del programa como integrante del elenco.

¿Cómo Dayanita conoció a Jorge Benavides y llegó a su programa?

En ese contexto, el imitador peruano Jorge Benavides habló sobre cómo conoció a Dayanita, quien fue el encargado de descubrirla y cómo notó que era una buena comediante durante una de sus presentaciones ante el público general.

"Bueno, la verdad es que yo quisiera 'tirarme el jamón' o 'jamonearme' podría decir que sí, yo la descubrí, que fui su descubridor. En realidad, quien la descubre fue Danny Rosales. Él me invita a un show que él presentaba en un local, y bueno, él siempre me invitaba y yo lamentablemente no podía, hasta que un día fui a ver el espectáculo a ver a Danny Rosales, porque él ya tenía un nombre hecho. Y de pronto, entre número y número que hacía Danny aparecía una chica muy divertida, con la que el público se reía muchísimo, muy agradable. Se notaba que era una muy buena comediante", precisó Benavides.

Asimismo, se refirió a que: "De repente ella no se daba cuenta, pero le puse el ojo y dije: 'Esta chica en algún momento la voy a probar en el programa', porque aparte de que vi la reacción del público, también me gustó a mí. Normalmente, tengo ese ojo que me dice: 'Esta persona te va a funcionar, llámala' y casi siempre no he fallado. Entonces vi su actuación, pero no comenté nada, ni siquiera a Danny, no le dije que la voy a llamar, me lo guardé. Y en una oportunidad hicimos un sketch, la convoqué a través de la producción, la invitamos, se presentó y la observé, pero ¿qué pasa? Ya no la volví a llamar"

¿Por qué Dayanita no fue seleccionada inicialmente al elenco de JB?

Al respecto, Benavides remarcó el motivo por el cual no la volvió a llamar, precisó que no era porque no le gustara su presentación actoral, sino que esperaba el momento adecuado para volver a contactarla.

"Después, en una entrevista, ella dice que se quedó como en nada, porque ella pensó que la íbamos a seguir llamando, pero ya no se le llamó. Pero no era porque no me gustó, sino que yo me quedé con esa sensación de que sí me había gustado, pero yo estaba esperando otro momento para volverla a llamar. Y ya de ahí se le vuelve a convocar y ya es el momento que ella ya queda en el programa como parte del staff", expresó JB.