El domingo 20 de julio, Mariella Zanetti participó en ‘El valor de la verdad’, donde compartió detalles íntimos de su vida. En uno de los momentos más emotivos del programa, recordó a Christian Benavides, hermano del reconocido humorista Jorge Benavides y expareja suya. Conmovida, Mariella confesó que se arrepiente profundamente de no haberse despedido de él antes de su fallecimiento, tras una dura batalla contra el cáncer de estómago.

La actriz contó que el productor la animó a realizar un viaje a Estados Unidos y, a su regreso, le trajo una gorra y unos chocolates como regalos. Sin embargo, por falta de tiempo, no llegó a visitarlo. Fue entonces cuando recibió la impactante noticia por parte de Patricia, la hermana de Christian. “Estaba en Pachacámac y no entendía lo que me decía. Me dijo: ‘Christian se fue’. Y yo le preguntaba: ‘¿a dónde se fue?’. No lo procesaba. Hasta que me dijo: ‘ya se fue de este mundo’”, relató, visiblemente afectada.

Mariella Zanetti recuerda su última conversación con Christian Benavides

Mariella Zanetti dedicó palabras llenas de afecto a Christian Benavides, a quien conoció cuando ambos formaban parte del elenco de ‘El especial del humor’. “El más noble, el más correcto”, expresó con emoción, confirmando que mantuvieron una relación Christian, hermano del comediante Jorge Benavides, falleció en 2010 a los 36 años, tras enfrentar un cáncer de estómago en estadio II.

La actriz y exvedette relató que, aunque ya no eran pareja al momento de su muerte, mantenían una relación cercana y él incluso conoció a su primera hija. Poco antes del fallecimiento, Mariella viajó a Estados Unidos y, antes de partir, tuvo con Christian una llamada que se convertiría en la última. “Me aconsejó que fuera a Disney, que comprara las manzanas de colores”, recordó con una sonrisa nostálgica.

A su regreso al Perú, trajo consigo una gorra y unos chocolates que había comprado especialmente para él. Sin embargo, decidió ir primero a su casa para descansar, dejando la visita para otro día. Esa decisión la marcó profundamente, pues nunca más pudo verlo. “Me quedé con la gorrita y con los chocolates”, dijo con tristeza, revelando el dolor que aún conserva por no haberse despedido.

Mariella Zanetti revela por qué terminó su relación con Christian Benavides

Mariella Zanetti habló con afecto sobre la familia Benavides, con quienes mantiene una estrecha relación hasta hoy. “Jorge es mi mentor, la persona que me dio la oportunidad en este medio, y aparte es un muy buen amigo. Christian fue mi novio y terminó siendo mi amigo. Alfredo, Carlos, Patricia… todos ellos son importantes en mi vida hasta el día de hoy”, expresó con sinceridad.

La actriz cómica contó que su historia con Christian Benavides comenzó en los sets, cuando ella daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Por eso, considera que fue una de las relaciones más puras que vivió. “Era una relación sana, bonita”, afirmó con nostalgia.

Sobre el motivo de la separación, Mariella explicó que no hubo conflicto alguno, sino que simplemente ambos estaban en etapas distintas. “Éramos pequeños, con diferentes necesidades y proyectos”, señaló.