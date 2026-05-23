➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este sábado 23 de mayo
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este viernes 22 de mayo
- Horóscopo Zodiacal
El sábado 23 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.
¿Qué dice el horóscopo de este sábado 23 de mayo?
- Aries: Te sentirás satisfecho por los buenos resultados que tendrán tus gestiones laborales. No te desgaste por complacer a alguien que no te devuelve las atenciones que tienes. Establece los límites.
- Tauro: Esa persona no puede aprovecharse del cariño que le tienes. Necesitas poner un alto a sus abusos o de lo contrario seguirá imponiéndose y lastimándote. De ti depende que todo cambie.
- Géminis: Surge un cambio de planes en tu agenda, lo que te permitirá liberarte de algunos compromisos y aprovechar la tarde para estar con amigos o con la persona que te interesa. Te divertirás.
- Cáncer: Luego de ese conflicto tanto tú como la persona que amas buscarán aclarar los malentendidos y darse una nueva oportunidad. Tendrás un viaje corto o surgirán varios desplazamientos.
- Leo: Tienes que dejar ir a esa persona que te lastima. Cerrar ciclos será la única manera de renovarte y conocer a alguien nuevo y auténtico. Es el momento de ser radical y no dar ningún paso atrás.
- Virgo: Surgirá un desacuerdo con tu pareja y esto exigirá claridad de ambas partes. Tienes que escuchar y no imponer tus ideas si deseas que los inconvenientes terminen. Con calma todo se resolverá.
- Libra: Si no tienes pareja alguien podría fijarse en ti y hacerte sentir especial. No permitas que el orgullo o el temor a expresar tu interés te haga expresar una indiferencia que no sientes. Sé auténtico.
- Escorpio: Evita tocar temas delicados con la persona que amas. Su predisposición es a no asumir ningún error en caso de que desees que reconozca equivocaciones. Deja que los días pasen y podrá reflexionar.
- Sagitario: Esa historia ya terminó y solo queda reponerte emocionalmente y volver a comenzar. En poco tiempo saldrás de este estado y conocerás a alguien nuevo que renovará tu vida sentimental.
- Capricornio: Tienes que probar tu paciencia y esperar a que esa persona diga todo lo que piensa antes de hacer algún comentario o defenderte. Solo así sabrá que deseas escucharla y comprenderla.
- Acuario: No descartes a alguien que desea conocerte solo por pensar que no cumple con todas tus expectativas. Es posible que todo sea un recurso inconsciente para mantener tu soledad. Reflexiona.
- Piscis: Tu pareja sigue cayendo en el mismo error de siempre y ahora ha llegado el momento de poner condiciones claras para continuar. Si no eres exigente con lo que deseas, las cosas no cambiarán.